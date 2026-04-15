Los accesorios que triunfan en Lidl para que disfrutes el buen tiempo en tu terraza o jardín

La primavera ha llegado con buen tiempo. Las temperaturas están en ascenso y las lluvias se han reducido considerablemente en comparación con el invierno. Con estas condiciones lo normal es disfrutar en el exterior, ya sea tomando el sol, leyendo un libro o simplemente descansando.

Si eres de los afortunados que tienen terraza o jardín en casa, seguro que estás deseando pasar el máximo tiempo posible allí. Es el momento adecuado.

Para ello es importante que tengas los accesorios necesarios. Por ejemplo, una buena mesa que resulte cómoda para dejar tus libros o cualquier objeto que quieras utilizar.

Lidl es consciente de esta necesidad y ha sacado varios productos a la venta que se pueden convertir en los mejores aliados durante estos meses.

Son mesas pensadas para que coloques en la terraza, jardín o balcón. La mayoría son plegables y extensibles, aunque también hay una de ellas que es colgante, sin duda una buena opción si no tienes demasiado espacio.

Las mesas de Lidl para tu terraza o jardín

Si echas un ojo a la tienda online de Lidl encontrarás una selección muy variada de mesas para el exterior. Aquí tienes algunas de las más llamativas por sus características:

Mesa de vidrio plegable: mide 70 x 70 x 70 centímetros y puede aguantar una carga de hasta 50 kilogramos. Al ser plegable puedes ahorrar espacio. Cuesta 54,99 euros.

mide 70 x 70 x 70 centímetros y puede aguantar una carga de hasta 50 kilogramos. Al ser plegable puedes ahorrar espacio. Cuesta 54,99 euros. Mesa de jardín extensible: mide 120 x 89 x 75 centímetros, aunque si la extiendes llega a los 180 centímetros de largo. Dispone de un tablero de vidrio de seguridad y es resistente a la intemperie. Cuesta 149,99 euros.

mide 120 x 89 x 75 centímetros, aunque si la extiendes llega a los 180 centímetros de largo. Dispone de un tablero de vidrio de seguridad y es resistente a la intemperie. Cuesta 149,99 euros. Mesa de aluminio con tablero de madera: mide 150 x 90 x 74 centímetros, está pensada para jardín. Está compuesta por un tablero de madera noble y puede soportar una carga de hasta 60 kilogramos. Cuesta 149,99 euros.

mide 150 x 90 x 74 centímetros, está pensada para jardín. Está compuesta por un tablero de madera noble y puede soportar una carga de hasta 60 kilogramos. Cuesta 149,99 euros. Mesa colgante para balcón: mide 60 x 40 centímetros y es muy cómoda si no dispones de suficiente espacio, ya que se puede colocar en los propios barrotes del balcón. Es ajustable en tres alturas y plegable. Cuesta 14,99 euros.

mide 60 x 40 centímetros y es muy cómoda si no dispones de suficiente espacio, ya que se puede colocar en los propios barrotes del balcón. Es ajustable en tres alturas y plegable. Cuesta 14,99 euros. Mesa para exteriores Dallas: mide 90 x 72 centímetros y puede soportar una carga de 25 kilogramos. Su montaje es sencillo y al no ser demasiado grande la puedes llevar de viaje. Cuesta 26,99 euros.

Todas estas mesas están disponibles online, aunque la mesa colgante para balcón también saldrá a la venta en los supermercados de Lidl a partir del 24 de abril. Lidl avisa que no quedan muchas unidades de algunos de estos productos, por lo que tendrás que andarte con prisa si quieres hacerte con ellos.

Estos no son los únicos artículos de Lidl que están triunfando en las últimas semanas. La cafetera italiana para hacer café recién molido o la mosquitera para librarte de las picaduras de insectos son algunas opciones a tener en cuenta si acudes a la cadena de supermercados alemana próximamente.