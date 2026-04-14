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La cafetera de Lidl que apuesta por el café recién molido: más aroma y sabor en casa
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La cafetera de Lidl que apuesta por el café recién molido: más aroma y sabor en casa

Está diseñada para un uso doméstico eficiente.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Una cafetera italiana.
Una cafetera italiana.Khaletski Siarhei\goffkein.pro

El café es mucho más que una bebida cotidiana. Para muchos, es un ritual que marca el inicio del día. Aunque muchos expertos advierten de que es mejor esperar 90 minutos desde que nos despertamos hasta tomar la primera taza, ya que el efecto estimulante de la cafeína sea más duradero y eficaz.

En la búsqueda del café perfecto, cada vez más consumidores están prestando atención al molinillo. Por ello, una cafetera con molinillo incorporado disponible en Lidl se ha convertido en una de las opciones más comentadas por quienes quieren mejorar su café sin complicaciones.

El modelo, la Severin Cafetera con molinillo 1000 W, promete llevar a casa una experiencia más cercana a la de una cafetería, combinando practicidad con una mejora notable en aroma y sabor.

Por qué el café recién molido marca la diferencia

La clave está en el grano. Cuando el café se muele justo antes de prepararlo, conserva sus aceites esenciales, aromas y compuestos volátiles, responsables de su sabor característico. Sin embargo, estos elementos comienzan a degradarse en cuestión de minutos una vez que el café entra en contacto con el aire.

Este deterioro se debe principalmente a tres factores: la oxidación, la humedad y la pérdida de CO₂. Al moler el grano, se incrementa la superficie expuesta, lo que acelera estos procesos. El resultado, si pasa demasiado tiempo, es un café más plano, menos aromático e incluso con notas rancias.

Por el contrario, preparar café recién molido permite mantener intactos los aceites naturales, conservar una acidez equilibrada, evitar sabores amargos o apagados y sobre todo, apreciar mejor los matices, desde notas afrutadas hasta toques de cacao o caramelo.

Una solución práctica para el día a día

La cafetera de Lidl integra el molinillo directamente en el aparato, eliminando la necesidad de comprar dispositivos adicionales. Esto simplifica el proceso ya que basta con añadir los granos y pulsar un botón para obtener varias tazas de café recién hecho.

Además, de la practicidad, la principal ventaja es la mejora en la experiencia. El aroma del café recién molido, que se libera justo antes de la preparación, es uno de los aspectos más valorados por los usuarios. 

Helena Zarco García
Helena Zarco García
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Redactora en El HuffPost España, donde aborda actualidad y estilo de vida. Graduada en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, inició su carrera como becaria en este mismo medio, que ha sido su verdadera escuela. Madrileña con raíces manchegas, escribe sobre una amplia variedad de temas como: sociedad, cultura, viajes, salud y consumo. Siempre con el objetivo de informar, orientar y despertar la curiosidad del lector.

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