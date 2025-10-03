La AEMET avisa de lo que está por llegar el fin de semana y en varios puntos aún se podrán dar un baño

Mapa de variación media de la temperatura máxima de cara al sábado 4 de octubre de 2025

A diferencia del pasado fin de semana, en el que la llegada a España de la borrasca exGabrielle fue la gran protagonista, este sábado y domingo estarán marcados en la mayoría del país por la estabilidad.

En ese sentido, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) señala en su cuenta oficial en la red social X que durante este fin de semana, España tendrá, en general, un "ambiente estable y cálido".

La gran noticia estará en los termómetros, que alcanzarán cotas superiores a las habituales para esta época del año. "Habrá predominio de sol con temperaturas máximas más propias de septiembre", destacan desde el organismo.

No obstante, habrá algunas zonas en las que será necesario llevarse el paraguas si se tiene pensado salir de casa. Según informa la AEMET, "se esperan chubascos el sábado en el litoral cantábrico".

En ese sentido, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de cara a este sábado apunta a que "un frente frío recorrerá el extremo norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos a su paso, con precipitaciones que a lo largo del día afectarán a Galicia, área cantábrica, norte de la Ibérica y cara norte del Pirineo, sin descartarse en zonas aledañas".

"En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con abundante nubosidad de tipo alto dando paso a cielos poco nubosos o despejados, además de intervalos de nubes bajas matinales en el Cantábrico oriental, alto Ebro, Estrecho y litorales mediterráneos", añade el organismo.

En cuanto a los archipiélagos, la AEMET indica que "en Baleares se darán intervalos nubosos con baja probabilidad de algún chubasco ocasional en el norte y tendencia a despejar; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad baja en el norte y algunos intervalos de nubes medias y altas en el oeste".

Uno de los últimos baños del año en la playa

En algunos puntos de la geografía española, la temperatura será tan elevada pese a encontrarnos ya en octubre que incluso permitirá darse uno de los últimos baños del año en la playa.

En concreto, durante este sábado, se alcanzarán 34 grados en Murcia y 33 grados en Huelva. Igualmente, las temperaturas también serán altas en otras provincias no costeras como Sevilla (35 grados) o Córdoba (34 grados).