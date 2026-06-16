La directora de la Guardia Civil niega en el Senado cualquier injerencia en la UCO: "No he participado nunca, jamás, en ninguna trama"

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha rechazado este martes en el Senado cualquier participación en campañas contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o cualquier otra unidad del Instituto Armado, así como cualquier intento de interferir en investigaciones judiciales.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, González ha asegurado de forma tajante que "no he participado jamás en ninguna campaña en contra de la UCO ni contra ninguna otra unidad de la Guardia Civil ni del cuerpo", al tiempo que ha afirmado que tampoco ha adoptado "jamás ninguna medida en contra de la UCO".

La directora general ha negado igualmente haber actuado influenciada por Leire Díez o haber mantenido reuniones con ella para abordar investigaciones. "No me he reunido jamás con la señora Díez, ni para frenar una investigación ni para preparar trama alguna", ha afirmado.

En su intervención, ha defendido la independencia de la institución que dirige y subrayó que la Dirección General de la Guardia Civil gestiona "los casos con más trascendencia". Asimismo, aseguró que nunca ha mantenido reuniones con agentes o mandos afectados por investigaciones ni ha visitado las sedes de las unidades implicadas "como respeto a su buen hacer".

González ha insistido en que no ha interferido en ningún procedimiento judicial. "No he frenado ni interferido investigación alguna. Me dedico a fortalecer la Guardia Civil", señaló.

En ese sentido, ha destacado el incremento de recursos destinados a la UCO durante su mandato. Según explicó, la unidad ha aumentado su plantilla hasta superar el 100% de cobertura, frente al 80% anterior, gracias a la incorporación de más agentes. Además, indicó que este año se han convocado más de 150 plazas adicionales, lo que, a su juicio, demuestra "una apuesta decidida por dar más medios personales, económicos y materiales".

Respecto a su relación con Leire Díez, González ha matizado que el contacto entre ambas "nunca fue presencial, solo por mensajes". Y ha añadido que no llegó a conocerla personalmente, que únicamente mantuvieron "un breve encuentro" en el que Díez le trasladó su situación laboral, "sin ninguna especificación y sin hablar de investigaciones". La directora general ha afirmado que interpretó aquel contacto como "una simple toma de contacto".

Sobre un supuesto segundo encuentro, aseguró que "yo estaba en una reunión cuando dicen que la tuve". Además, ha explicado que, tras rechazar la incorporación de un cabo al puesto solicitado por Díez, no volvió a tener contacto con ella. "Nunca me pidió ni frenar ni interceder en investigación alguna", ha proseguido en el Senado.