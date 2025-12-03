Adiós a los vuelos caros: llega el bus de lujo que desafía a los aviones con su clase business y destino español

Hacer viajes largos en autobús no suele ser demasiado cómodo. Esa es una de las razones por las que muchas personas optan por otros medios de transporte más espaciosos como el tren y el avión para los trayectos que duran varias horas.

Sin embargo, la start-up suiza Twiliner quiere cambiar esa percepción de incomodidad en los viajes en autobús con un modelo empresarial basado en buses de lujo que están inspirados en los vuelos en clase business.

Los autobuses de la compañía son diferentes a los existentes en el resto de Europa, ya que los asientos pueden convertirse en una cama con solo pulsar un botón, dotando así a los viajes de gran comodidad.

En cuanto a la seguridad de los pasajeros, esos asientos convertibles en cama (que han sido desarrollados en colaboración con el fabricante de asientos para aviones Airline Services Interiors) cuentan con un sistema de retención que está compuesto por un cinturón de dos puntos y un reposapiernas.

El bus de lujo puede transportar a únicamente 21 pasajeros, por lo que los viajeros disponen de mucho más espacio que en los autobuses tradicionales. El vehículo cuenta con conexión Wi-Fi gratuita y con una planta baja en la que hay un bar, aseos y un vestuario separado.

Luca Bortolani, cofundador y presidente de la dirección de la empresa, ha señalado que el objetivo de Twiliner es "atraer a personas que vuelan menos, por ejemplo, viajeros de negocios, o aquellos que buscan una alternativa más flexible al tren".

En estos momentos, la compañía cuenta con tres autobuses. Uno de ellos cubre la ruta entre Zúrich y Ámsterdam pasando por Basilea, Luxemburgo, Bruselas y Róterdam. El segundo vehículo tiene destino español, ya que conecta Zúrich con Barcelona pasando por Berna y Girona.

Finalmente, el tercer autobús está reservado para ser alquilado por empresas o para eventos privados. Bortolani ha asegurado que el bus está siendo muy demandado "sobre todo entre las empresas, pero también lo ha solicitado un equipo de fútbol, así como una agencia de viajes para desplazamientos en bicicleta".

Viajar con Twiliner cuesta entre 150 y 250 francos suizos por viaje (entre 160 y 268 euros, al cambio actual). "Intentamos ser lo más económicos posible, pero tenemos unos costes determinados: por el momento aún no conseguimos cubrirlos por completo", ha expresado al respecto Luca Bortolani.