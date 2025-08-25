Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Adiós a los zoo de siempre: así será uno de los primeros zoológicos libres de animales del mundo

Tendrá "tres ecosistemas distintos" y se podrán ver "animales" como cocodrilos, elefantes y osos pandas.

Un león en un zoo, en una imagen de archivo.Getty Images/iStockphoto

Un zoológico como ningún otro: sin animales. Una asociación belga que lucha por el bienestar animal ha construido una experiencia única con animales y escenarios creados con tecnología avanzada. Todo esto tiene un objetivo claro: "animar a los visitantes a cuestionar el trato actual a los animales salvajes que no tienen libertad".

Según publica el medio francés Ouest France, al igual que en un zoológico normal, se podrán ver tigres, elefantes, pandas, cocodrilos, pingüinos y gorilas. Además, tendrá tres ecosistemas distintos: una jungla, una sabana africana y una tundra helada. Lo más destacable: el visitante no tendrá que moverse ni un metro.

De acuerdo a la información difundida, el bautizado Zoológico del Futuro combina realidad virtual, realidad aumentada y proyecciones de 360º. Lo único que tiene que hacer el visitante es ponerse unas gafas de realidad virtual y "experimentar la aventura".

Asimismo, la empresa organizadora ha diseñado una lista de desafíos a superar. De este modo, todo aquel que visite el zoológico tendrá que "resolver acertijos y completar misiones de preservación para ganar insignias digitales". En declaraciones recogidas por el digital, la organizadora del evento asegura que se trata de "ofrecer alternativas divertidas, interactivas e innovadoras, sin señalar con el dedo a los zoológicos". "La tecnología no es un fin en sí mismo. Es un puente entre el hombre y el animal. Por primera vez, no sólo podemos observar, sino también tener una experiencia".

Esta innovadora propuesta tiene el objetivo de reivindicar el bienestar y la libertad de los animales. La Fundación Aspinall y tal como se recoge en la publicación, observó en 2024 más de 3.000 violaciones de las normativas vigentes para proteger a los animales. La iniciativa, "demuestra que podemos explorar los ecosistemas a través de la tecnología digital, una herramienta que nunca nos abandona realmente". 

Redacción HuffPost