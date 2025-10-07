Al menos 5 desaparecidos y 3 heridos tras derrumbarse un edificio en Ópera, en el centro de Madrid
Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid, concretamente en la calle Hileras número 6, cerca de Ópera. Según ha podido confirmar El HuffPost, por el momento hay cinco personas desaparecidas que podrían estar atrapadas y al menos tres heridos, uno de ellos en estado grave, que en estos momentos está siendo trasladado a un hospital cercano.
Fuentes policiales aseguran que el derrumbe se ha ocasionado en el bloque de seis plantas por un problema de exceso de peso en el forjado. Explican que la llamada ha entrado en dependencias policiales a las 12:48 horas de este martes. Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar a las posibles personas atrapadas por el derrumbe del forjado.
Al lugar de los hechos se han trasladado unidades de Emergencias, Policía Nacional (UIP) y doce dotaciones de Bomberos y SAMUR. Los agentes habrían pedido a los trabajadores de los establecimientos cercanos que echen el cierre y permanezcan dentro de los locales debido a la elevada polvareda que ha ocasionado el desplome.