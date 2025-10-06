Alarma entre los científicos tras descubrir que la Tierra ha superado 7 de los 9 "límites planetarios"

El Instituto de Investigación del Clima de Potsdam (PIK) ha publicado un nuevo y alarmante informe en el que revela que ya se han superado 7 de los 9 "límites planetarios" definidos para mantener la estabilidad y viabilidad de los ecosistemas en la Tierra. La última frontera traspasada es la acidificación de los océanos, un fenómeno que pone en grave riesgo la vida marina y la salud del planeta.

"El océano está experimentando una acidificación que amenaza la vida marina y nos conduce a condiciones peligrosas", advierten los expertos en un comunicado, precisando que este cambio pone en peligro a organismos que forman conchas o esqueletos de carbonato de calcio, como corales y moluscos, fundamentales para la cadena alimentaria.

"Nos enfrentamos a una emergencia planetaria. La superación del límite de acidificación de los océanos constituye una clara advertencia científica y un llamado moral a la acción. Sin océanos sanos, la paz, la prosperidad y la estabilidad están en riesgo en todas partes. Debemos actuar ahora con valentía y colaboración para salvaguardar este sistema vital para las generaciones futuras", reclama JM Santos, covicepresidente de Guardianes Planetarios.

Esta acidificación, detallan los expertos, se mide a través del pH y, más específicamente, por la concentración de aragonito, un compuesto esencial para la vida de corales y moluscos: "El pH en la superficie del océano ya ha disminuido aproximadamente 0,1 desde el comienzo de la era industrial. Esto equivale a un aumento del 30 al 40% en la acidez".

La principal causa de esta adificación es la absorción del dióxido de carbono emitido por la quema de combustibles fósiles. Se estima que los océanos han absorbido alrededor del 30% del exceso de CO₂ liberado a la atmósfera, contribuyendo así a este deterioro crítico.

El informe destaca además que el aumento en la adificación respecto al año pasado se debe a datos mejorados y cálculos revisados, con lo que la situación es incluso más alarmante de lo que se pensaba.

Otros límites superados

El concepto de "límites planetarios" fue creado en 2009 por un grupo de unos 30 científicos, quienes ya en aquel momento advirtieron que la humanidad había cruzado al menos tres de esos límites. Desde entonces, los informes anuales del PIK han registrado un empeoramiento progresivo de la situación ambiental. Otros de los límites superados, además de la acidificación de los océanos, son:

El cambio climático , medido por la concentración de CO₂ en la atmósfera.

, medido por la concentración de CO₂ en la atmósfera. La integridad de la biosfera , relacionada con la extinción de especies y la explotación excesiva de recursos.

, relacionada con la extinción de especies y la explotación excesiva de recursos. El uso de la tierra , especialmente la deforestación.

, especialmente la deforestación. El ciclo del agua dulce , afectado por sequías e inundaciones.

, afectado por sequías e inundaciones. Los ciclos biogeoquímicos , vinculados al uso masivo de fertilizantes y pesticidas.

, vinculados al uso masivo de fertilizantes y pesticidas. La introducción de nuevas entidades en la biosfera, como plásticos y químicos industriales.

Por otro lado, los dos límites que aún no se han superado son los aerosoles en la atmósfera, responsables de la contaminación del aire, y el nivel ozono en la estratosfera.