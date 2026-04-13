Alemania lleva dos semanas consternada por una ballena varada en el mar Báltico: los expertos explican por qué no podrán rescatarla

Alemania permanece atenta a la evolución de una ballena jorobada. El enorme mamífero quedó atrapada frente a la isla teutona de Poel, en pleno mar Báltico, y su estado inquieta a los especialistas, que temen no poder salvarla.

Según recoge la prensa alemana, hasta el presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se ha interesado por el caso y sopesa tratar la cuestión personalmente con expertos en los próximos días.

Mientras se decide qué hacer con la ballena varada, desde el Ministerio de Medio Ambiente de Mecklemburgo-Pomerania Occidental están monitorizando la respiración intermitente del animal. Añaden que podría ser signo de muerte inminente.

Los responsables del potencial rescate intentaron revitalizar al mamífero con sus propios cantos a modo de grabaciones reproducidas en el agua para que los sintiera e intentara volver al agua.

También en las últimas horas una amplia cadena humana se desplazó a la zona para intentar el milagro. Unas 150 personas de localidades cercanas se han movilizado e n un intento desesperado de pedir ayuda y de trabajar para intentar salvar a la ballena. Sin embargo, pronto se toparon con la realidad de lo imposible de su plan.

El pesimismo ha ido extendiéndose al hacerse público el estado crítico del ánimal. El ministro de Medio Ambiente, Till Backhaus ha dejado claro que no hay posibildad alguna real de salvar al animal.

Ni siquiera, añadía, a través de un remolcado con correas y lazos y transporte con grúas, ya que su estado de salud hace impracticable cualquier tipo de operación. Dicho remolque le provocaría, remataba al respecto el ministro, un sufrimiento extremo, algo que prohíbe expresamente la legislación al respecto.

Ante los numerosos intentos y las numerosas vías descartadas por inaplicables, las autoridades ya trabajan en otro escenario, el de su cercana muerte. El cadáver de la ballena será trasladado al Museo Oceanográfico Alemán de Stralsund, donde se le realizará la autopsia, tras lo que se procederá a la conservación del esqueleto, que correrá a cargo del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Rostock.