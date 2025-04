Alertan de la amenaza que puede estrellar el avión de combate del futuro que España despegará junto a sus aliados

En pleno proceso de rearme europeo, siendo uno de los objetivos la no dependencia estratégica de Estados Unidos, destaca un ambicioso proyecto europeo compartido entre España, Francia y Alemania, la construcción de un avión de combate del futuro, el FCAS (Future Combat Air System). Sin embargo, ya han comenzado los problemas.

Este programa, cuyo objetivo es el desarrollo de sistema de combate que incluya un caza tripulado, drones y avanzados sistemas de comunicación y armamento, ha entrado en un momento complejo después de las declaraciones del CEO francés de Dassault Aviation.

En Francia, avisan de que a veces la necesidad de consenso entre los tres países puede terminar frenando el proyecto. Eric Trappier, CEO de la empresa francesa, avisó de que a veces el proceso se hace "complejo y lento", por lo que ha solicitado modificar la manera de actuar.

El FCAS es un proyecto estratégico no solo para estos países sino para Europa, ya que busca reemplazar los actuales caza Eurofighter y Rafale, de ahí que sea preocupante las tensiones entre países. Y no solo eso, para la industria española es un aliciente que no piensan perder.