"Me duchaba con tapones porque el ruido era insoportable": un joven de 27 años con hiperacusia y tinnitus desarrolla su propia app para escapar de su pesadilla diaria

La hiperacusia es un síndrome que, tal y como explica el Instituto de Otorrinolaringología de Madrid, "se caracteriza por una hipersensibilidad auditiva creando intolerancia a la mayoría de los sonidos cotidianos que rodean a la persona".

Un joven de 27 años del municipio neerlandés de Nimega llamado Koen Broos ha sufrido conjuntamente hiperacusia y tinnitus, que se traduce en la percepción de un zumbido, pitido, chasquido o rugido en uno o ambos oídos sin una fuente sonora externa.

La unión de ambos problemas y las grandes dificultades para poder sobrellevar al día a día sin sufrir provocaron que llegara un momento en el que Koen ni siquiera quería continuar viviendo.

En declaraciones al medio de comunicación neerlandés AD, Koen ha contado que el momento en el que tocó fondo fue dando un paseo con su madre. "Por primera vez, dije en voz alta: ya no puedo seguir viviendo así. Esto ya no puede seguir así", ha recordado.

El tinnitus comenzó durante una llamada telefónica

Fue en 2018, durante una llamada telefónica en su puesto de trabajo en el servicio de atención al cliente de un banco, cuando el tinnitus hizo acto de presencia en la vida del joven. Según Koen, el problema llegó como consecuencia de estar toda la jornada laboral hablando por teléfono con los auriculares puestos.

Tras esa conversación, Koen Broos escuchó un pitido "muy fuerte", acudió al baño "y pensé: mierda, espero que esto se vaya". Pero no, el tinnitus había llegado para quedarse y, tal y como le dijo el médico de cabecera, tendría que aprender a convivir con ello.

Koen se vio obligado a abandonar aficiones como montar en moto o tocar la guitarra. "Incluso me duchaba con tapones en los oídos, porque el ruido de la ducha también era muy fuerte", ha asegurado.

Desarrollo de su propia app

Tras pasarlo muy mal, Koen Broos decidió mirar la vida con otros ojos y centrarse en lo que sí que podía hacer pese al tinnitus y a la hiperacusia. Fue con ese nuevo enfoque con el que el joven de 27 años decidió crear una app llamada Tinnitus Zorg (Cuidado del tinnitus, en español).

La app ha sido desarrollada en colaboración con el neuropsicólogo clínico Olav Wagenaar, el mayor experto en tinnitus de Países Bajos. Wagenaar se encarga de que todo en la aplicación se ajuste a las directrices médicas.

Las personas que usan la aplicación se someten, al entrar por primera vez, a una entrevista personal en la que se identifican sus objetivos y síntomas. A continuación, se inicia un proceso digital en el que, con ejercicios de mindfulness y terapia cognitivo-conductual, los usuarios aprenden a lidiar con el tinnitus.