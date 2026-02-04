24 horas muy 'X': todo lo que ha desatado el anuncio de Pedro Sánchez sobre los menores y las redes

Pedro Sánchez, en el centro del debate. No hablamos esta vez de España, sino del mundo en sí. Porque el presidente del Gobierno ha conseguido convertirse en trend con su decisión de prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes. Un intento de "proteger" a los niños acompañado de otro anuncio, de medidas para perseguir a los dueños de esas redes que comentan "ilegalidades".

Fuera pretensión suya o no, la realidad es que el anuncio lanzado por Pedro Sánchez en Dubai es un 'chocolate' para las reacciones. Las hay de todo tipo, políticas, virales, anónimas, de expertos y también de los grandes magnates de la tecnología, como Elon Musk o Pável Dúrov. Esos mismos que le han hecho la cruz al presidente español en 24 horas que han dado mucho de sí... igual que la cuenta de X de Pedro Sánchez.

Partiendo del inicio: qué anunció exactamente Sánchez

Han sido tantas las noticias a raíz de 'la noticia' que conviene volver a la esencia, a lo que realmente anunció en su intervención en el foro de líderes de Dubai. Ante los medios, Pedro Sánchez presentó un proyecto que ya manejaba tiempo atrás y sobre el que hay cierto consenso en la política española, includo el PP.

A espejo de lo que ya aprobó Australia y lo que vienen estudiando países europeos, el Gobierno prohibirá, en un horizonte temporal aún sin definir, el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, pero no será una medida en solitario. Junto a este corte, se adoptarán medidas extra para aumentar el control sobre el contenido publicado en estos espacios digitales.

Para evitar que los niños puedan acceder, contempla establecer una serie de controles de verificación de la identidad o la creación de un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "Huella de Odio y Polarización". Dichas propuestas irían acompañados de medidas para perseguir a los directivos de las plataformas que no retiren contenidos "de odio e ilegales". Para ello, adelantó Sánchez, trabajará junto con la Fiscalía para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, la inteligencia artificial de X, Tik Tok e Instagram.

Los insultos de Elon Musk

El hombre más rico del mundo hace tiempo que demuestra especial inquina contra Pedro Sánchez. Olvidada ya su novelesca disputa viral con Trump durante semanas, las formas empleadas contra el político español empiezan a recordar un tanto al affaire con el presidente de EEUU.

Lo de este martes no era algo nuevo, precisamente. Hace días ya se hizo eco de unos comentarios muy críticos y plagados de ataques para con Sánchez por regularizar a 500.000 migrantes. Aquel tuit decidió compartirlo el dueño de X con un 'Wow' que generó la respuesta del propio 'increpado', con aquello de que "Marte puede esperar; la humanidad, no".

Pero esta vez no se conformó con un 'Wow'; de hecho fueron sus comentarios los que lo causaron. En un primer tuit, Elon Musk escribía "dirty Sánchez", una expresión para ofenderle como sucio y no tanto por una cuestión de higiene... sino con un juego de palabras sobre prácticas sexuales de lo más escatológicas. Básicamente, de carácter coprófilo y consistentes en pintarle la cara a otra persona con heces después de haber mantenido sexo anal. Acto seguido, aseguraba que Sánchez es un "tirano y un traidor al pueblo de España".

Hora y escasos minutos después, Elon Musk volvía a la carga y esta vez sentenciaba que "Sánchez es el verdadero fascista de la historia", un término que el magnate sudafricano conoce bien por tener que responder habitualmente a comentarios sobre su propio comportamiento 'fascista'. Se la dejaba botando a un Pedro Sánchez que gusta de aceptar esas invitaciones a tuitear...

El fundador de Telegram y su apocalíptico aviso a España

El sobresalto que muchos usuarios de Telegram nos hemos llevado este miércoles a media tarde también tiene que ver con Pedro Sánchez... aunque no haya sido él directamente el causante. Sí lo ha sido Pável Dúrov, el fundador del servicio de mensajería, que ha publicado un mensaje incendiario y apocalíptico sobre la decisión del Gobierno de cortar el acceso a los menores de 16 años.

Cual mensaje de Es-Alert, el aviso llegaba a todos los móviles. De inmediato, un texto muy largo sobre las "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet". Lo escribía el multimillonario de origen ruso para pedirle a los españoles "manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos", ante una posible deriva totalitaria por parte del Ejecutivo.

Porque para Pável Dúrov, el veto a menores no es sino un "guion" que "ya hemos visto antes" y que obedece a "gobiernos armamentizando la 'seguridad' para censurar a sus críticos". Por ello, el controvertido magnate sospecha de lo que Sánchez ofrecía como una protección a los niños y cree que, por el contrario, "son pasos hacia el control total".

Por ejemplo, con los sistemas de control de acceso para comprobar la edad de los usuarios. El fundador de Telegram considera que "establece un precedente para rastrear la identidad de CADA usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos".

Y Sánchez contestó... con una frase para la historia

Seguidores y críticos, votantes y opositores pueden coincidir en algo sobre Pedro Sánchez, su habilidad para responder con frases a recordar siempre que recibe algún ataque. Este miércoles, y con X como medio, no iba a ser menos.

El presidente del Gobierno optó por no responder en caliente a Musk a diferencia de lo que hizo la semana pasada... pero tras recibir la 'denuncia pública' del dueño de Telegram ya no ha podido contenerse. Sin citar a nadie —tampoco le ha hecho falta—, se ha coronado en redes con una versión actualizada de una de las frases más celebradas de El Quijote:

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos".

Ruido aparte, qué dicen los expertos

Los insultos de Elon Musk y los vaticinios funestos de Pável Dúrov han dado ya, y lo que queda, para todo tipo de análisis. Pero son numerosos también los testimonios de los verdaderos expertos en la materia anunciada por Pedro Sánchez. En las últimas horas se han sucedido reacciones y estudios de psicólogos, pedagogos y demás profesionales de la salud y la infancia para aclarar si de verdad es bueno y si de verdad sirve 'cerrar la puerta' de X, TikTok y demás a los menores de 16 años.

Catalina Perazzo, directora de Influencia de Save The Children, explicaba en una entrevista de nuestro compañero Héctor Juanatey que "la prohibición en sí misma no es la mejor medida" que puede tomarse para proteger o garantizar los derechos de los menores. "Se puede generar una falsa sensación de seguridad y conlleva también la expulsión de los chicos de espacios en los que pueden acceder a información que no tienen de otra manera", añadía en su charla con El HuffPost.

Tampoco la critica en sí misma, pero solicita que se acompañe de otro tipo de medidas, como "mecanismos de verificación fiables, sobre todo para controlar el acceso a contenidos nocivos", como pueden ser los "discursos de odio o misóginos".

El HuffPost también ha contactado con el periodista Ekaitz Cancela, autor de Utopías digitales. Imaginar el fin del capitalismo (Prometeo Editorial). A su juicio, lo anunciado por el Gobierno es en conjunto una "de las medidas más fuertes que hemos visto en España contra las grandes tecnológicas y los discursos de odio", si bien la ve insuficiente para 'matar' a un algoritmo que quiere embrutecer a la sociedad. Para esa batalla, que también afecta a los menores, Cancela defiende que "el Estado debería promover protocolos o redes que cuenten con sistemas inteligentes donde haya una centralidad mucho mayor de moderadores humanos que de algoritmos".

Para el psicólogo José Antonio Galiani sí es plenamente acertada y, de hecho, considera que la medida "no es caprichosa, sino una intervención preventiva", ya que cree que el cerebro de los menores no está preparado aún para gestionar los "refuerzos constantes, comparación social y sobreexposición emocional" que provocan las redes.

"En consulta vemos un aumento claro de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas de autoestima y conductas autolesivas vinculadas al uso intensivo de redes sociales", defiende Galiani, para quien "no es solo el tiempo de uso, sino la dinámica que para un menor puede ser emocionalmente desbordante".

Y la calle... ¿qué opina la calle?

No hace falta ser experto en pedagogía o psicología para ser usuario de las redes. Por eso, decidimos salir a la calle para preguntar a nuestros lectores (y también a alguno que no lo es... todavía ) su opinión sobre la idoneidad o no de prohibir las redes a los niños y los preadolescentes.

"Es algo que tiene que controlarse desde pequeños y no quitarse de manera radical", explica una lectora, si bien otra contrapone que "el control parental no puede llegar hasta donde queremos que llegue", por lo que sí considera necesaria una restricción total.

No obstante, son mayoría los testimonios recogidos por El HuffPost que defienden "cierta limitación" en el acceso y uso de las redes para menores de 16, aunque no una prohibición total, por ser "excesivamente restrictiva".