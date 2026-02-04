Enredados en la polémica: ¿team Sánchez o team Musk? La calle opina y tú también

El enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Elon Musk no para de aumentar. Sobre todo en redes sociales. El presidente del Gobierno anunció este martes la intención de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años en España. La respuesta del magnate sudafricano no tardó en llegar. Y no solo crítico la medida, sino que lanzó insultos contra el presidente.

"Dirty Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español", escribió Musk en una publicación en X (antes Twitter), citando un vídeo donde el mandatario anuncia las nuevas medidas. En él, el mandatario critica explícitamente al proyecto de inteligencia artificial de Musk, Grok, por crear contenido "sexual ilegal".

Sánchez hizo este anuncio, que además incluye la adopción de nuevas medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes sociales, durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái. Musk utilizó el vídeo del momento para lanzar sus críticas.

El HuffPost ha salido a la calle para ver qué piensan los españoles, y más de uno lo tiene claro. Estas son sus respuestas.

Las medidas de Sánchez

Entre las medidas anunciadas, Sánchez señaló que los directivos de las tecnológicas serán legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsables. De ahí que Musk se lo tomara a la personal. También se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

En resumen, estas son todas las normas que pretende aprobar el Gobierno de Sánchez:

Prohibición de las redes sociales a menores de 16 años.

Tipificación de delitos como la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

La Fiscalía estudiará vías para investigar posibles infracciones legales de herramientas como Grok, TikTok o Instagram.

La creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado "una huella de odio y polarización".

Y tú, que piensas de todo esto, ¿eres más del team Sánchez o del team Musk?

Si no puedes ver la encuesta pincha aquí.