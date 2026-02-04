Le preguntan si está de acuerdo con Pedro Sánchez o Elon Musk y da una respuesta más que cristalina: lo que dice del magnate es una lección

El lío que se ha formado con Elon Musk y Pedro Sánchez ha sido una de las polémicas de la semana. Después de que Pedro Sánchez anunciara en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái, que prohibirá en España las redes sociales a los menores de 16 años.

Ha generado muchísimas reacciones, desde personalidades conocidas hasta psicólogos, pedagogos y los ciudadanos a pie de calle. La más sonada ha sido, sin duda, la del millonario y dueño de la red social X, que utilizó un tuit para atacar al jefe del Gobierno central: "El sucio Sánchez es un tirano y un traidor del pueblo de España".

Al millonario se le unía otro millonario. Esta vez ruso, el dueño de Telegram, Pável Dúrov, que envió un mensaje a todos los usuarios de la red social advirtiendo de una "alarma" roja tanto para la libertad de expresión y privacidad: "Manteneos vigilantes, España".

La calle elige bando

En el HuffPost hemos salido a preguntar a la gente de qué parte están y si entienden más a Sánchez o a Musk. La respuesta que ha dejado uno de ellos, justo al final, es cuanto menos significativa.

De entre todos los entrevistados, destaca la de un hombre de chaqueta marrón que no se ha decantado por ninguno de los dos: "Pues la verdad que ninguno de los dos. Me parece mal tanto una cosa como la otra".

Para el joven, "una cosa es prohibir la libertad a niños de 16 años y otra cosa muy distinta es llamar tirano a un partido ELEGIDO por el público español".

Musk o Sánchez, he ahí la cuestión

Uno de los jóvenes ha estado del lado de Elon Musk: "Más que de un team, creo que sí que hay que regular un poco el uso de las redes (sociales), pero no quitarlas por completo porque hay muchos beneficios de ella".

Una madre ha respondido que no está de ningún lado, sin embargo, hay algo que no le gusta: "No me gusta que insulten. O sea, el insulto ya baja a lo peor". Ha destacado también la opinión de un hombre que es más del "team adolescentes", porque la prohibición está haciendo "mucho daño a la salud mental de la chavalada".