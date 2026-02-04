Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Rusia se despide definitivamente de su poderoso vehículo de combate lanzallamas: "No solo pierde en números, también en sistemas únicos"
El coste de cada unidad es de entre 400.000 y 500.000 dólares.

Un vehículo de combate BMO-T, en una imagen de archivo
Más allá de los casi 1,2 millones de bajas (muertos, heridos y desaparecidos) que Rusia ha experimentado desde el comienzo de la guerra de Ucrania según los registros del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el país presidido por Vladímir Putin también está sufriendo una gran pérdida de material militar.

Según informa el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press, Moscú ha perdido en el campo de batalla todas (o casi todas) las unidades de su vehículo de combate lanzallamas BMO-T.

En ese sentido, el experto militar Oleksandr Kovalenko ha subrayado que "la desaparición efectiva de este tipo de equipamiento significa que Rusia no solo está perdiendo efectivos, sino también sistemas únicos que no pueden restaurarse rápidamente". El coste de cada unidad de BMO-T se estima en entre 400.000 y 500.000 dólares (entre 339.000 y 424.000 euros, al cambio actual).

El vehículo de combate lanzallamas BMO-T es uno de los más raros y, en consecuencia, mejor protegidos por parte del ejército ruso. El especialista militar ha destacado que su pérdida "confirma una vez más que ni siquiera el equipo ruso más protegido puede resistir la guerra moderna con drones y armas de precisión".

Oleksandr Kovalenko ha indicado que, teniendo en cuenta la información disponible, las fuerzas rusas podrían tener a día de hoy un solo vehículo de combate lanzallamas BMO-T operativo o incluso ninguno.

Una protección blindada casi inigualable

El BMO-T se usaba para transportar unidades lanzallamas, una de las más peligrosas. Por ese motivo, el BMO-T supera a la mayoría de vehículos en lo que se refiere a la protección blindada.

Únicamente el vehículo BMPT 'Terminator-2' cuenta con una protección blindada superior a la del BMO-T. De hecho, según Kovalenko, ambos vehículos se basan en el chasis del tanque T-72.

A lo largo del conflicto armado en Ucrania, está confirmado que al menos tres vehículos de combate lanzallamas BMO-T rusos han sido destruidos y uno ha sido capturado por las tropas ucranianas.

