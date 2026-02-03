Deja el FBI con 24 años porque no quería un horario de oficina y ahora trabaja de 5 de la mañana a 9 de la noche: "Los sueños no funcionan a menos que trabajes"

Kendall Feighan es una mujer que con 24 años decidió dejar el FBI para montar su propio negocio: una tienda de galletas. Esa decisión hizo que la joven, apasionada desde siempre por la repostería, pudiera cumplir su sueño.

En declaraciones a la revista People, Feighan ha expresado que "abrí mi propio negocio porque no quería trabajar de 9 a 5, así que ahora, en cambio, trabajo de 5 de la mañana a 9 de la noche".

En ese sentido, la joven ha señalado que "no siempre va a ser fácil, pero si puedes soñarlo, entonces puedes hacerlo", aunque ha querido dejar claro que "los sueños no funcionan a menos que trabajes".

El pasado mes de marzo, Kendall Feighan empezó a vender sus productos horneados en un mercado agrícola local y este 13 de enero ha abierto una tienda de galletas en North White Plains (EEUU) a la que ha bautizado como Just Chippy's.

"Es algo con lo que he soñado desde que era pequeña"

Feighan ha subrayado que "abrir Just Chippy's es algo con lo que he soñado desde que era pequeña, e incluso en mis sueños más descabellados nunca imaginé que podría ser tan dulce".

Las primeras semanas del negocio están siendo realmente exitosas. "Desde el momento en que abrimos hasta el momento en que cerramos, la cola sale por la puerta. Ver a la gente comprar galletas, dar unos pasos hacia su coche mientras las comen y luego dar media vuelta para comprar más antes incluso de llegar allí ha sido surrealista", ha asegurado la mujer.

La importancia de la familia

Kendall Feighan ha destacado que el apoyo de su familia ha sido indispensable para que la tienda pueda haberse convertido en realidad. De hecho, cada uno de los productos homenajea a algún miembro de su familia.

"Sparky's Sprinkles lleva el nombre de mi abuelo Sparky, quien me enseñó a llevar un puesto de productos agrícolas cuando era pequeña. Nan's Blueberry Best rinde homenaje a mi abuela Nanny, quien me enseñó a hornear", ha explicado la joven.

"Col's Chocolate Craze lleva el nombre de mi hermano Colman, que se encarga de todo lo que ocurre entre bastidores para que Just Chippy's siga funcionando", ha añadido Feighan, quien ha resaltado que "cada galleta cuenta una parte de la historia de nuestra familia".