Almudena Herraiz, ortodoncista: "No presiones un diente para que no te duela, estás haciendo que el proceso de inflamación se alargue"

"Aquí vemos a una chica que siente como dolor y entonces lo que hace es generar presión en el diente, como para aliviar un poco el dolor", explica Almudena Herráiz, una odontóloga que difunde sus conocimientos y algunos consejos a través de sus redes sociales. La profesional está mencionando un vídeo en el que se puede ver cómo una joven se manipula un diente para "aliviar el dolor".

"Si coges una cosa muy dura, un hueso o algo, a veces os habrá pasado que muerdes muy fuerte y sientes un dolor en ese diente, y es como que ese diente se queda unos días como resentido", introduce en su vídeo en la red social TikTok donde acumula más de 120.000 seguidores. Según lo que dice, el diente afectado "no está cogido al hueso 100%", "está como un poco volando y está agarrado por miles de ligamentos periodontales, por lo que tiene un poco efecto muelle que nosotros no notamos", explica.

"Si, por ejemplo, por la noche, apretamos un montón los dientes"; algo que ella advierte que "a veces sucede", "aplastamos el diente contra el hueso, entonces esa zona se inflama, y al inflamarse, sale un poquito más". Por ello, asegura, en algunas ocasiones podemos tener esa sensación al cerrar la boca de que hay un diente que de repente nos contacta más o que cuando lo tocas se mueve un poco. Esto es consecuencia de la inflamación.

"Si dejamos unos días tranquilo a ese diente, ese proceso inflamatorio va a bajar, el dolor va a remitir y el movimiento también", asegura. "Pero claro, si en vez de dejarlo quieto aunque moleste, estás todo el día dándole presión, haces que el proceso se alargue". Es decir, "no vas a dejar nunca que se desinflame y, por tanto, vas a tener ahí un dolor durante mucho más tiempo".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación, que ha alcanzado los 51.000 Me Gusta. "Dios, gracias por explicarlo, lo he preguntado varias veces a mis dentistas y me han tratado casi de loca", comenta una internauta. "Dan ganas de sacarse la carrera de odontología, oye, que bien lo explica", asegura otra.