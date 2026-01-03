Un juez dictamina que enchufar un microondas no convierte una habitación en un piso y zanja así una batalla legal contra un hotel

Enchufar un microondas no convierte una habitación en una vivienda. Así lo ha estipulado la justicia británica después de que el Ayuntamiento de Great Yatmouth acudiese a los tribunales e iniciase un proceso legal contra el Hotel St George por exigir que sus habitaciones se clasificasen como apartamentos.

Todo comenzó después de que los encargados de vivienda se acercaran hasta el edificio y se percatasen de que los gestores del hotel estaban empleando 32 de sus 62 habitaciones en dar refugio a personas sin hogar.

En aquel instante, los oficiales afirmaron que las habitaciones no cumplían con los requisitos legales para ser apartamentos y dictaminaron que debía tener licencia como HBO, por lo que debían cumplir con ciertos criterios de seguridad.

La medida no sentó nada bien al hotel, que rápidamente impugnó la decisión en los tribunales, defendiendo que cada habitación era una unidad independiente. Tras una nueva inspección, los inspectores descubrieron que aunque las habitaciones contaban con baño privado, no tenían las instalaciones básicas y necesarias para cocinar y solo tenían nevera y microondas.

La decisión volvió a ser impugnada. Sin embargo, los jueces volvieron a fallar a favor del consejo, tal y como recoge el Servicio de Informes de Democracia Local. Según uno de los jueces presentes en el caso, la habitación no podía "convertirse en un apartamento simplemente enchufando un microondas".

"No había ningún almacenamiento relevante, ninguna zona de preparación de alimentos", agregó, al tiempo que subrayó que desde el hotel deberían "proteger a las personas en la ocupación de sus hogares, no alentarlas a cocinar sus propias comidas".

La compañía ha intentado de nuevo apelar el veredicto, aunque por ahora sin éxito. "Nuestros equipos trabajaron excepcionalmente duro para lograr este resultado y merecen un verdadero reconocimiento", señaló finalmente Paul Wells, el titular de la cartera conservadora del consejo para licencias. Desde el hotel han afirmado, según recoge la BBC, que llevan dos años sin alojar a personas sin hogar.