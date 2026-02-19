Altavoces para contaminar en silencio: la norma que prepara la ONU para que los coches eléctricos imiten el estruendo de los motores

Naciones Unidas quiere poner coto a un problema tan silencioso como realmente peligroso. La ONU estudia una posible normativa para asegurar que los coches eléctricos hagan algo de ruido al circular y permitan a los peatones saber que hay un vehículo cerca.

En los últimos años se han multiplicado los casos de atropellos y también alcances y otros tipos de accidentes de tráfico por la no advertencia acústica de unos coches impulsados por motores eléctricos y extremadamente silenciosos.

Ahora, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) está negociando potenciales cambios en la normativa sobre ruidos de los vehículos, dado que realmente las emisiones sonoras no tienen una regulación específica.

El asunto está en una mesa de debate amplia, en la que la Comisión Europea y los propios estados miembro de la UE tienen mucho que decir, pero también los fabricantes de automóviles, un sector fundamental en la industria mundial y especialmente en la europea. No en vano, el lobby automovilístico es relevante dentro de la composición del citado CEPE.

Bruselas quiere frenar los cambios y evitar así que se incremente el ruido de los coches al circular, limitando las emisiones acústicas al ruido necesario para evitar accidentes en situaciones especialmente complejas. En el caso de 'los Veintisiete', ahora mismo no hay una postura unánime, como requeriría una normativa europea de este alcance.

De momento, hay opiniones para todos los gustos (y oídos). Algunos organismos internacionales plantean que los fabricantes instalen altavoces en los coches eléctricos para imitar el sonido que haría un motor de combustión.

También dentro del sector automovilístico hay quienes se enorgullecen del silencio de la nueva era de motorizaciones. Para el gigante alemán Porsche se trata de "sonidos eufónicos y emotivos, adecuados a la situación de conducción. Mercedes habla de "crear un sonido distintivo que resalte el carácter del vehículo y tenga un alto valor de reconocimiento".