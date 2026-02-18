Boris Izaguirre revela el importante mensaje que le dijo su madre al confesar su sexualidad

El periodista y presentador de televisión, Boris Izaguirre, ha concedido una entrevista en el podcast No te lo Cayes, presentado por Cayetana Guillén-Cuervo, en el que ha hablado de la sexualidad y de "tener pluma" con un mensaje que da pie a la reflexión.

Preguntado sobre si cuando era joven tuvo que "salir del armario", Izaguirre ha recordado que no le hizo falta y ha revelado un importante mensaje que por entonces le dio su madre: "Esa es la gran suerte de mi vida, que yo jamás estuve en el armario, mi madre decía: el closet es para la ropa".

"Tú imagínate, yo tomé a rajatabla esa frase. También me decía otra cosa muy interesante, que era que la ropa te tiene que durar tiempo. Se ponía todas las noches a explicarme cómo había que doblar el pantalón, colocarlo sobre la percha y todo eso. Entonces yo decía: claro, es verdad, la ropa tiene que durar tiempo", ha relatado.

El miedo al rechazo

Guillén-Cuervo le decía que hay un miedo al rechazo, a que no le quieran, a que le insulten o no le acepten por su gusto sexual. En ese sentido, Izaguirre ha opinado que ese miedo es "horrible", pero que hay que educar "a ese padre, a esos amigos, hay que confrontarlos y hay que decírselo".

"Yo creo que afortunadamente muchos de nosotros que aparecemos en la televisión y lo hablamos claramente sobre nuestra sexualidad, probablemente no sea tan importante nuestra sexualidad para nuestra obra, pero sí es importante para que ellos tengan un espacio más libre y eso es lo importante", ha defendido.

La "pluma"

Izaguirre ha sido muy claro durante el podcast: "Yo no tenía por qué ocultar nada de mis atributos, yo tengo unos atributos que algunos me gustan".

"A mí me gustaría tener menos tetas, me gustaría ser más como uno de esos chicos cuadrados, que son los que me gustan a mí, ser un poquito más Jacob Elordi, incluso con la misma altura", ha confesado.

Y añade: "Pero claro, no es así. Yo ese atributo de las tetas he aprendido también a saber que ahí está y va a estar siempre, el otro que tengo es mi pluma, que me he dado cuenta que llama mucho la atención, que es muy simpática, que me permite divertirme a mí todos los días".