Adiós a dar vueltas a la manzana: Aldi y Lidl alquilan sus parkings vacíos a vecinos en un proyecto que podría cambiar la manera de buscar aparcamiento

En muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades, encontrar aparcamiento es una auténtica pesadilla. Vueltas, vueltas y más vueltas hasta que finalmente, en muchas ocasiones, te ves obligado a dejar el vehículo mucho más lejos de lo que querías o aparcado en un parking (con su correspondiente coste).

Para tratar de poner solución a ese problema —y obtener un rendimiento económico, dicho sea de paso—, las cadenas de supermercados Aldi y Lidl han decidido alquilar sus plazas de aparcamientos vacías.

Las compañías buscan aprovechar el potencial de sus aparcamientos durante la noche, unas horas en las que sus tiendas están cerradas y, en consecuencia, las plazas se quedan totalmente vacías.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán T-online, las primeras experiencias de este nuevo modelo de negocio se están llevando a cabo en algunos puntos del estado alemán de Baviera.

Abono mensual de 30 euros

En concreto, los mencionados supermercados ofrecen sus plazas de aparcamiento nocturnas (y también durante el día los domingos al estar cerrados) a un precio de tres euros por noche. También está disponible la opción de adquirir un abono mensual de aparcamiento por 30 euros.

En cuanto a estas iniciativas, el citado medio alemán ha informado de que "recientemente, Aldi amplió su servicio de aparcamiento después del trabajo. En el sur de Baviera (entre otros lugares, en Augsburgo, Allgäu y Oberland), los residentes pueden alquilar plazas de aparcamiento por la noche, y los domingos incluso durante el día, en nueve ubicaciones. Lidl puso en marcha un proyecto similar en Hamburgo en enero".

Las plazas de aparcamiento pueden ser reservadas por varias vías: un código QR, el sitio web del supermercado o la aplicación del proveedor correspondiente. Además de realizar el pago, se debe facilitar la matrícula del vehículo, ya que el funcionamiento se basa en un sistema de cámaras con reconocimiento automático de caracteres que abren y cierran el aparcamiento.

Obviamente, los conductores también tienen normas que cumplir. En el caso de Aldi, si se supera el tiempo de estacionamiento permitido la compañía impone una multa de 35 euros.