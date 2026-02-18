Preguntan a Emiliano García-Page por Felipe González y su negativa a votar a Sánchez y no se corta: "Quienes le critican es por pura envidia"

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el invitado de este miércoles a El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, con quien ha tenido una larga charla sobre la actualidad política en la que ha dado su punto de vista.

Una de las preguntas que Motos le ha lanzado es sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno, Felipe González, en las que afirmaba que votaría en blanco y no al PSOE, como ha hecho toda la vida, especialmente si siguen esos "líderes", refiriéndose a Sánchez. El presentador le ha recalcado que le han llamado "traidor" y "resentido" por ello.

"Tardaron unos días en hacerle la campaña. Yo creo que coincidió con el hecho de que la cumbre europea a la que no fuimos invitados como país, a mí me molesta, se quería tapar. Entonces arreció una campaña contra Felipe... Que no es nueva, eh", expresa.

Y le define: "Felipe es un líder en mayúsculas y no lo discute ni el adversario y por consiguiente, me duele que se le haga una campaña tan gratuita, la cual vi desde el primer momento

Las críticas no vienen de ahora

Ha confesado lo que pasó hace diez años: "Felipe González, por petición expresa de Pedro Sánchez, salió diciendo que le parecía bien la abstención al gobierno de Rajoy. ¡Por petición de Pedro Sánchez! No sabíamos entonces que se iba a poner de moda lo de cambiar de opinión. Le hizo caso. Estamos hablando de 10 años, ya desde entonces, cuando nos querían insultar, nos llamaban felipistas".

"Los dos 1 de octubre, que lamentablemente esos dos días tienen bastante relación: uno del independentismo catalán y uno sangrante que vivimos en la sede de mi partido (PSOE). Cuando llegamos a la sede, además de decirme que estaba por ahí un tal Torra, yo vi cómo sacaban pancartas y banderas para jalear", ha relatado.

La "pura envidia" a González

Añade: "Luego me contó Lambán cuando pasó que le estaban atacando, le decían "felipista". Es así desde el primer día. Le iría mucho mejor al Gobierno si pidiera opinión a Felipe González, no quiero decir con ello que comparta todas sus opiniones ni él las mías."

Y remata, tajante: "Es indiscutible que una parte de la gente que critica a Felipe González es por pura envidia. Simple y llanamente, en la vida van a llegar a su nivel".