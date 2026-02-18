El NYT entrevista a un votante conservador español y su respuesta desmonta a la ultraderecha: "Da igual de dónde vengas si eres buen trabajador"

La ultraderecha avanza, en España, en Europa y en todo el planeta. Pero especialmente se empieza a sentir en España, con el ascenso por ahora imparable de Vox, de Aliança Catalana y de formaciones como Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez.

Ese avance conlleva, entre otros asuntos, un señalamiento a la comunidad migrante o, al menos, a parte de ella, con crecientes discursos de odio que alcanzan a todos los rincones de la sociedad.

Pero el relato de Vox y otras formaciones ultras no se equipara con "ser conservador" y sobre esto se ha metido de lleno el New York Times, con un reportaje donde recaba distintas opiniones sobre la inmigración en España.

Resulta especialmente llamativo el testimonio de Sergi, un agricultor catalán de 46 años que se define como "conservador". En concreto, confiesa al NYT haber votado por un partido nacionalista conservador en las últimas elecciones.

Pero sus ideas no le hacen cegarse ante el día a día. Preguntado por el periodista, Sergi niega que los extranjeros estén colapsando los empleos locales y que sí respondían a una necesidad de mano de obra ante la falta de 'nativos' dispuestos a realizar tareas demandantes con turnos de seis días de trabajo por semana.

"En cuanto al trabajo, lo importante no es si eres de aquí o de fuera, sino que seas un buen trabajador", concluye este agricultor catalán.

Su testimonio llega tras la decisión del Gobierno de regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales que ya residían en España, una medida ante la que Vox aseguró que "ataca nuestra identidad".

Una de las potencialmente afectadas es Marita, una mujer peruana de 35 años, que vino a España con sus dos hijas pequeñas en 2023. Tras contar su situación, con un empleo a tiempo parcial precario de apenas 750 euros, defiende que "vinimos a España a trabajar, no a pedir limosna ni a depender de nadie. Necesitamos trabajar, y para eso necesitamos papeles".