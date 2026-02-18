Liam (12) quería un Lego de 600 euros y su madre le dio una lección de economía real: "Tienes que aprender cómo funciona un negocio"

Todo tiene un precio. Y a Liam, un niño de 12 años, le ha quedado muy claro gracias a su madre, Angel Davie. El menor quería comprar un juego de Lego de 600 euros y para ello montó un negocio de repostería llamado Liam's Cinnamon Rolls.

El niño, de la ciudad canadiense de Saint Thomas, comenzó haciendo dulces con el simple objetivo de obtener esa suma de dinero. Sin embargo, el negocio ha resultado tan exitoso que ha continuado con él junto a su madre.

"Tenía que encontrar una forma de ganar dinero para comprarlo (el juego de Lego), así que empecé a hacer rollos de canela", ha explicado el niño de 12 años en declaraciones a la radiotelevisión pública canadiense CBC.

Solo tuvieron que pasar tres semanas para que Liam ganara el dinero suficiente como para comprar su ansiado juguete. Pero la cosa no se detuvo ahí. Los rollos de canela del menor comenzaron a llamar la atención de múltiples compradores.

Ante esa situación, Liam y Angel Davie (su madre) comenzaron a pasar los fines de semana (hasta 10 horas diarias) elaborando rollos de canela de forma totalmente artesanal.

"Es realmente su negocio", asegura la madre de Liam

Quedó claro que los rollos de canela tenían potencial como negocio. Por lo que Liam y su madre decidieron profesionalizar la fabricación del producto, obteniendo las licencias pertinentes.

En ese sentido, Angel Davie ha expresado que "esto realmente despegó... empezamos a buscar cocinas, yo obtuve mi formación en manipulación de alimentos y así es como acabamos aquí".

"Con sus primeros 600 dólares, pagué todos los ingredientes y cosas por el estilo. Cuando me dijo: 'Mamá, puedo seguir haciendo esto', le respondí: 'Entonces tienes que aprender cómo funciona un negocio'", ha detallado la madre de Liam.

Desde que ambos decidieron dar el paso adelante con la venta de rollos de canela, el niño de 12 años se encarga de comprar sus propios ingredientes y utiliza una hoja de cálculo para gestionar los pedidos y llevar un control de sus existencias. Toda una lección de economía real a una corta edad.

"Es realmente su negocio", ha asegurado Angel Davie, quien ha destacado que "he visto cómo Liam ha florecido. Se ha vuelto más extrovertido. Está muy contento. Cada vez que le leo una reseña, se le ilumina la cara. También ha sido muy agradable ver la respuesta de la comunidad".