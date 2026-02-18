Confirmado por la Guardia Civil: la falta de este recambio a pesar de llevar la baliza V-16 acarrea multas de 200 euros

La baliza V-16 no es suficiente. Más allá de que desde el 1 de enero de 2026 sea obligatorio llevar el dispositivo de señalización de emergencia, los conductores también están obligados a llevar otra serie de objetos en el vehículo.

Contar con una baliza homologada no exime de poder recibir multas a aquellas personas que no dispongan en su coche de todos y cada uno los recambios que exige la normativa vigente en España.

En concreto, el Reglamento General de Vehículos, en su anexo XII, estipula que "los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación" deben llevar de forma obligatoria una serie de "accesorios, repuestos y herramientas".

No contar con alguno de los objetos que señala el anexo XII del Reglamento General de Vehículos es una infracción que acarrea multas de 200 euros por parte de la Guardia Civil.

Accesorios, repuestos y herramientas obligatorios en los vehículos

En concreto, el texto normativo indica que "los turismos, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, excepto los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, llevarán la siguiente dotación: