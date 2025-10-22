Analizan si un cadáver hallado en Manises es de uno de los tres desaparecidos en la dana hace un año

Unos operarios de la empresa pública Tragsa han encontrado este martes en el término municipal de Manises (València) los restos de una persona mientras realizaban tareas de limpieza en el cauce del río Túria. Los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de una de las víctimas de la DANA que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, según han confirmado fuentes judiciales.

El hallazgo se ha producido entre las cinco y las seis de la tarde, cuando una de las excavadoras que trabajaba a la altura del polígono La Cova ha detectado lo que parecía ser un cuerpo humano. El maquinista ha detenido de inmediato los trabajos y ha alertado a la Guardia Civil, que ha activado al equipo de Policía Judicial de Alfafar, a la comisión judicial de Quart de Poblet y al forense de guardia. Tras una primera inspección, los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de València, donde se les practicará la autopsia a partir de este miércoles.

Según informa el diario Levante-EMV, las primeras estimaciones del médico forense apuntan a que los restos podrían corresponder a Francisco Javier Vicente Fas, conocido como Javi, de 56 años, desaparecido junto a su hija en Pedralba durante la riada. La localización y el estado del cuerpo coinciden con las características de una víctima arrastrada por el agua, aunque la identificación definitiva dependerá de las pruebas genéticas.

Javi y su hija Susana se habían quedado en la casa familiar de Pedralba aquel 29 de octubre. En los últimos mensajes que envió a su esposa advertía de que “pasaba mucha agua” por delante de la vivienda. Dos días después, el cuerpo de la joven fue hallado en la playa del Mareny Blau, en Sueca, a más de 80 kilómetros del punto donde desaparecieron. Desde entonces, su familia ha mantenido viva la búsqueda.

Los restos encontrados estaban enterrados bajo el barro, lo que habría dificultado su hallazgo durante los rastreos anteriores y, al mismo tiempo, favorecido su conservación. El lodo, según los investigadores, habría actuado como una capa protectora que impidió la descomposición total del cuerpo tras casi un año.

En la misma zona se busca desde julio a Francisco Soriano, un vecino de Riba-roja de 69 años desaparecido cuando salió a pasear por un paraje que también desemboca en el Túria. Padecía una enfermedad degenerativa y los agentes no descartan que pudiera haberse desorientado y caído al río.

Si se confirma que el cuerpo hallado este martes pertenece a Javi, solo quedarían dos personas desaparecidas por la DANA: Elisabet Gil Martínez, de 38 años, desaparecida en Cheste junto a su madre, cuyo cadáver sí fue recuperado, y Francisco Ruiz Martínez, de 64, arrastrado por la riada en Montserrat tras poner a salvo a sus nietos de 5 y 10 años.

El hallazgo coincide con el primer aniversario de la catástrofe natural que dejó 229 víctimas mortales y miles de damnificados en la Comunitat Valenciana.