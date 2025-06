Un profesor de universidad termina el curso y aprovecha para contar lo que ha visto: no es el único que piensa así

El profesor de Economía en la universidad Pablo Olavide de Sevilla Manuel Hidalgo ha hecho un hilo en su perfil de X radiografiando cómo es la situación actual del alumno promedio y su actitud durante todo el curso escolar.

"Acaba el curso. Hoy he tenido el último examen y las sensaciones son muy malas. En muy poco tiempo hemos visto (lo acabamos de comentar en el grupo de profes de la asignatura) una caída en picado de la actitud del alumno medio en la universidad", ha afirmado.

Hidalgo ha matizado que hay excepciones, pero ha detallado que desde hace unos años trata de explicar la asignatura Economía aplicada, que ha definido como "larga y densa", de una forma más "fácil y llevadera".

"Se les pasa material, se les hace tests semanales de control de conocimiento (no evaluable salvo para subir si hace falta), de los cinco temas tres se someten a control para que, si lo superan, eliminen materia", ha descrito el docente, asegurando que así consiguen que no dejen la asignatura para el último día y la van llevándola más fácilmente.

Hidalgo ha seguido apuntando medidas que han ido tomando: "Se les ha puesto test anidados para que aprendan mejor conceptos. Hasta se han hecho podcasts para que sigan la asignatura incluso desde el gimnasio. Se valora positivamente la asistencia y las clases son dinámicas al suponerse que ya llegan con el material ojeado".

Sin embargo, ha concretado que a pesar de todo este apoyo "la mayoría no ha eliminado materia porque no estudiaban para los controles".

Ahí es cuando ha apuntado que el 40% no viene a clase y que solo el 50% ha ido todos los días. En el aula la actitud tampoco es la mejor, como ha enumerado: "Muchos no toman apuntes, se limitan a escuchar y muchos, con portátiles abiertos, dedican las dos horas de clase a hacer otras cosas".

"Me preguntan días antes de los exámenes que no saben por dónde estudiar. Sorprendente por todo lo que les preparamos. Cuando les dices que si tienen apuntes de clase te dicen que no. En el examen no comprenden algunas palabras (exacerbado) o te hacen preguntas que, literalmente, me sorprendería de niños de 10 años", se ha resignado.

Finalmente, Hidalgo ha contado que la sensación que tiene por parte de los alumnos es "de apatía, de pasotismo y de que sirve el mínimo esfuerzo".

"Hay quien dice que son las pantallas, otros que si el COVID hizo mella. Lo mismo el año que viene vuelve una nueva hornada más capaz, pero las sensaciones son malas. Esto sin menoscabo que en cada grupo de 60 siempre hay uno o una que destaca, que se esfuerza y que obtiene resultados", ha rematado, concluyendo que le cuentan que es una sensación generalizada y que le produce "desazón".