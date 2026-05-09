Antoni Munar (81), exdirectivo hotelero, sobre la masificación turística: "¿Podemos ir al 'infinitum' con esto? Pienso que no. Si no hay que limitar hay que regular"

Las islas Bealeares no paran de recibir turistas. El Gobierno balear quiere empezar a limitar el número de visitantes que llega al archipiélago y lo quiere hacer por aire. Su Parlament ha aprobado una ley de cogestión aeroportuaria que permitiría dar voz a instituciones regionales para influir en la programación aérea.

Según informa El Confidencial, esta medida se sustenta gracias a un consenso generalizado que hay en Baleares: en determinadas fechas del año, las islas no aguantan más presión humana.

"La decisión de no seguir creciendo está ahí. Seguimos haciéndolo, lentamente, cada año, pero ni siquiera ahora mismo parece que se esté planteando. A mí me parecería muy adecuado reducir el número de vuelos, no crecer más e incluso decrecer, pero no tengo claro que todo el mundo opine lo mismo", explica, Tolo Deyá, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de las Islas Baleares.

El consenso de la limitación del turismo

Por su parte, Antoni Munar, consultor turístico, recuerda en conversación con El Confidencial, que en Baleares se ha generado "desde el mundo intelectual y mediático" un relato donde se plantea la necesidad de limitar el crecimiento turístico. Él mismo reconoce que hay "momentos puntuales" donde existe una masificación que no hace la vida agradable.

"Es algo difícil de rebatir. Si vas a la playa entre las 11 y las cuatro de la tarde te lo vas a encontrar todo lleno. Si vas antes o después encuentras sitio. ¿Podemos llegar al infinitum con esto? Pienso que no", sentencia el gestor. "Si no hay que limitar hay que regular pero es muy difícil porque hay muchos grupos de interés", agrega.

Munar fue un alto directivo de cadenas hoteleras como Meliá o Iberostar, critica que las islas solo se pague el Impuesto de Turismo Sostenible en la oferta de alojamiento y no en los puertos y aeropuertos. "Hay al menos un 50% de los turistas que vienen a las Islas que no pagan el impuesto", explica, claramente indignado.

Por último, Munar recuerda su infancia en la isla: "El turismo lo ha trastocado todo y el paisaje en general. Es verdad que hay determinadas horas del día o meses en los que no se cabe más, pero no ocurre todo el rato. No se puede perjudicar la imagen de Mallorca".