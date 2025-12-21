Enrique F. Gel, filósofo, explica por qué obsesionarse con ser útil es un error y qué tienen en común las cosas que de verdad importan en la vida: "En el fondo son inútiles"

Vivimos en una época dominada por la prisa y la rentabilidad. En nuestra sociedad, es extremadamente común que, desde muy temprana edad, los padres, los educadores y las figuras de autoridad inculquen a los más pequeños una hoja de ruta preestablecida: la importancia vital de estudiar bachillerato con notas excelentes y elegir un grado universitario "con salidas". La presión es constante para optar por caminos provechosos que garanticen una inserción rápida y lucrativa en el mundo laboral, dejando de lado la vocación o la curiosidad intelectual.

Enrique F. Gel es un filósofo español que ha decidido desafiar esta narrativa. En una reciente entrevista con Javi Rodríguez para los micrófonos de su pódcast Vidas Ajenas, Gel habla sobre sus inicios en la vida profesional, los miedos que tuvo que superar y de qué manera un descubrimiento intelectual cambió su forma de pensar, impulsándolo a matricularse en una carrera que muchos consideran "un pasaporte al paro".

Su flechazo con la filosofía

En conversación con Javi, Eric explica cómo surgió su pasión por el mundo de la filosofía. No fue algo planeado desde la infancia, sino un encuentro fortuito. Sin embargo, asegura que fue un tema que al principio le generaba muchas dudas, dado el estigma social y la mentalidad cerrada que existe respecto a las carreras universitarias de humanidades.

"Al empezar el bachillerato descubrí que existía esa disciplina milenaria que se había estado haciendo sistemáticamente las mismas preguntas que yo y quede enamorado”, manifiesta Eric. Para él, la filosofía no era una asignatura más, sino un espejo donde sus inquietudes vitales encontraban, si no respuestas, al menos interlocutores válidos a lo largo de la historia.

Del miedo a ser juzgado al cambio de mentalidad

A pesar de su pasión, el peso de las expectativas sociales era abrumador. "La gran objeción que se le ha hecho a la filosofía es que no sirve para nada, esa presión la sentí cuando yo me estaba planteado estudiar filosofía en el bachillerato”, reconoce Gel.

De hecho, el miedo a equivocarse o a "morirse de hambre" fue tan real que el filósofo explica que se llegó a plantear seriamente estudiar un grado más tradicional y aceptado socialmente antes de incursionar en las letras. Su plan era buscar la seguridad ante todo: "Quizás primero tendría que estudiar una carrera de ciencias y ya después tuviera el seguro ‘asegurado’", entonces ya haré lo que realmente quiero hacer”, comenta Eric, recordando la trampa mental en la que casi cae: posponer la vida para asegurarla.

“Al final me di cuenta de que no tenía mucho sentido, que si al final lo que yo realmente quería hacer era estudiar filosofía, porque era lo que me hacía realmente vibrar, tenía que hacer eso, si mis circunstancias de vida me lo permiten, porque no”, dice el filósofo.

Fue en ese momento de decisión cuando Gel identificó el verdadero problema de fondo: "Me di cuenta de que nuestra sociedad lo juzga todo desde la métrica de la utilidad, pero no cualquier utilidad, sino una utilidad que tiene que ser superinmediata, tangible y monetizable", complementa.

La obsesión con la utilidad y lo hermoso de la inutilidad

Eric reflexiona sobre la obsesión de la sociedad respecto a la adquisición de dinero y como las personas definen el ejercicio de grandes remuneraciones económicas como “ganarse la vida”.

"¿Por qué le damos una connotación de ganar mucho dinero a esa expresión? Porque al final, si una persona se ha dedicado a lo que le apasiona y ha sido feliz con eso, sin necesidad de hacer un montón de dinero, yo diría que se ha ganado la vida también”, sostiene Gel.

En este mismo sentido, enfatiza en la relevancia que tienen las cosas inútiles en la vida, ya que son estas, según Eric, las que le dan alegría a la vida.

"Perdemos de vista que las cosas que le dan color a la vida son inútiles. Terminas siempre en algún sitio que no te sirve para nada ulterior, sino que simplemente que es algo que yo quiero hacer porque lo disfruto, y esas son las cosas inútiles. Son inútiles porque su valor no me sirve para conseguir una cosa distinta, sino que tienen el valor dentro de ellas mismas”, concluye el filósofo.