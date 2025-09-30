Arthur Brooks, profesor de Harvard, sobre tener niños felices: "Cometerás muchos errores, pero la mayoría de las veces no importarán"

El 83% de los españoles se considera bastante o muy feliz, y menos de un 3% infeliz, según una encuesta del CIS publicada en julio. La felicidad es un sentimiento que todo el mundo busca pero, si se tienen hijos, que estos se conviertan en adultos sanos y felices puede suponer una preocupación permanente.

Sin embargo, el reconocido profesor de Harvard y científico social Arthur C. Brooks ha señalado que este ciclo de preocupación rara vez conduce a nada y ha aconsejado tres palabras poco comunes cuando se refiere a la crianza de los hijos: "No te preocupes". "Cometerás muchos errores, pero la mayoría de las veces no importarán", afirmó en la CNBC.

El experto en felicidad ha explicado que, en lugar de malgastar energía preocupándose por cada pequeño paso en falso, los padres "deberían dejar pasar los detalles y centrarse en lo que realmente importa: ser ejemplos positivos y mostrar amor incondicional", explicó, según ha publicado el medio YgeiaMou.

Brooks, como padre de tres hijos ya adultos, recordó lo mucho que le preocupaban las notas de su hijo en el colegio. Sin embargo, esta presión llegó a distanciarlos, hasta que se dio cuenta de que lo esencial no era el rendimiento, sino criar personas buenas y felices. Por ello, comenzó a cambiar la forma en que hablaba con su hijo, de exámenes y rendimiento a valores como la amabilidad, la responsabilidad y la ética.

Este cambio llevó alivio a ambas partes y ahora, cuando su hijo tiene ya 23 años, hablan a diario. "Aunque yo cometí errores, él creció bien. Y probablemente le pasará lo mismo a tu propio hijo". Sin embargo, no todos los errores tienen el mismo peso y algunos pueden afectar al desarrollo del niño. Por ello, en su libro The Happiness Files resume tres pautas simples para criar niños felices.

"Incluso un padre 'desastre' puede ser bueno. Los genes no lo determinan todo. El comportamiento parental influye en rasgos cruciales, como la responsabilidad y la felicidad. Lo que se necesita es presencia, estructura y un ejemplo positivo".

"Cuando no sepas qué hacer, demuestra amor. El amor incondicional es la base. Los niños necesitan padres que los amen y se lo demuestren, incluso en los momentos más difíciles".

"Sé la persona que quieres que tus hijos sean. Los niños perciben fácilmente las contradicciones. No basta con los consejos, se requieren acciones . ¿Quieres generosidad? Demuéstrala. ¿Quieres serenidad? Aplícala tú mismo".