Calimar White, CEO de una empresa que insulta a tu jefe por ti: "Una compañía real para quejas reales"

Un trabajo envidiable. Calimar White tiene 1,3 millones de seguidores en la red social TikTok, ha estado en la cárcel, y ahora se dedica a insultar a jefes ajenos. Según publica el diario El Confidencial, este estadounidense ha creado una empresa en la que él y su equipo transmiten las quejas de personas trabajadoras a sus superiores por ellos. "Un insultador domicilio".

Tal y como recoge el medio de comunicación de la página web oficial, se trata de "una compañía real para quejas reales. Somos una empresa especializada en atender quejas y brindar un mejor ambiente laboral". Así se presenta la empresa OCDA (cuidados ocupacionales y asuntos de diversidad, en sus siglas en inglés). Gracias a la firma, muchos trabajadores se pueden quedar tranquilos.

No obstante, en la vida real puede ser arriesgado. Pero si se quiere cumplir esta fantasía, está disponible por el módico precio de 99 dólares (84 euros). Según se explica en la publicación, el sistema es muy sencillo. Entras en la web oficial de OCDA y rellenas un formulario en el que indicas el nombre de tu jefe, tu empresa, la dirección y cuál es tu queja o reproche. "Al recibirlas, White, junto a sus empleados, se presentan en la oficina para insultar a quien sea por ti, dando la oportunidad también a la empresa o al jefe de que dé su versión".

La empresa posee su sede oficial en la ciudad de Atlanta (Georgia, EEUU), y tal como recoge el diario británico The Times, el equipo, formado por unas nueve personas, procesa unos 400-500 servicios a la semana. En cuanto reciben una solicitud, agendan una fecha para acudir a la entidad. Aun así, entrar sin ser invitado a una empresa privada tiene sus repercusiones. El riesgo es claro: la cárcel.

En menos de dos años, este estadounidense de 36 años ha acumulado más de un millón de seguidores y doce veces más Me gusta en TikTok, tal y como recoge el periódico. "Vamos personalmente y lo documentamos en video en Instagram y TikTok para que la gente pueda ver que realmente estoy ahí haciendo el servicio", dice White.