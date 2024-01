Asaltan a punta de pistola al juez decano de Ourense cuando salía de un restaurante

Un individuo ha asaltado este lunes en plena calle al juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, al que intentaron atracar a punta de pistola con el propósito de robarle. Según han informado fuentes judiciales, el delincuente iba en una moto e intentó quitarle el reloj, sin éxito, ya que el magistrado se resistió a ello.

Estas mismas fuentes han detallado que el individuo, que iba en la moto, le encañonó con lo que "a priori parece un arma de fuego" y, acto seguido, le pidió el reloj. Tras un forcejeo, abundan fuentes judiciales, el atracador huyó.

Los hechos tuvieron lugar este mediodía en la capital ourensana a la salida de un céntrico restaurante, cuando se produjo el intento de atraco. Al margen del susto, el magistrado no sufrió ningún daño, y se encuentra en perfecto estado.

"Un intento de atraco a punta de pistola. Probablemente no sea real, pero no lo sabemos. Habíamos comido, salimos del restaurante y fue cuando se dirigió a mí con una pistola. No sabemos si de verdad o no, yo creo que era de pega, pero no lo sé. Y me pidieron el reloj. Me negué", explica el magistrado al diario La Región, donde asegura que acudirá a la comisaría a presentar denuncia.

Nacido en 1970, Leonardo Álvarez ingresó en la carrera judicial en 2003 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ribadavia, donde permaneció hasta 2008. Tras pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, llegó a Ourense en 2009, donde permanece desde entonces.

En la capital ourensana, el reelegido como juez decano hasta en tres ocasiones, se ha hecho cargo de múltiples investigaciones, entre ellas la de un robo de armas en la Comisaría de la Policía Nacional en Ourense, un caso que se vinculó a la muerte de un agente en dependencias policiales.