¿Accidente u homicidio?: un giro en la muerte del dueño de Mango pone en el foco a su heredero
¿Accidente u homicidio?: un giro en la muerte del dueño de Mango pone en el foco a su heredero

Las incoherencias en las declaraciones del primogénito han levantado las sospechas de los Mossos y Jonathan Andic ha pasado de ser testigo a estar investigado por homicidio.

Jonathan e Isak AndicEFE

No hay pruebas concluyentes y por ello no está detenido, pero los Mossos sospechan que no ha contado toda la verdad. Se trata de Jonathan Andic, el primogénito del fundador de Mango, Isak Andic, que habría heredado el imperio textil de su padre tras la muerte del empresario en lo que hasta ahora se había considerado un fatídico accidente en la montaña. Nueve meses después el caso se ha reabierto y los Mossos están investigando al heredero como presunto asesino de su progenitor.

El pasado mes de diciembre de 2024 Isak Andic murió tras despeñarse mientras hacía una ruta de senderismo por las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona), en la montaña de Montserrat. Según explicó su hijo mayor, el único que le acompañaba en la excursión, su padre, de 71 años, resbaló accidentalmente y cayó al vacío por un barranco de más de 150 metros de altura.

Tras declarar como testigo ante los Mossos, los agentes consideraron que no había hilos sueltos en la causa y el juzgado de instrucción número 5 de Martorell archivó provisionalmente en enero la investigación. Sin embargo, tan solo dos meses después se reabrió el caso para practicar nuevas diligencias y la policía catalana abre ahora tres vías de investigación: accidente, asesinato o suicidio.

Según adelantaba este jueves El País, el caso habría virado de una caída accidental a un posible delito de homicidio. Según confirman fuentes de la investigación a El HuffPost, la jueza habría cambiado de testigo a investigado la condición legal de Jonathan Andic, de 44 años, poco después de que los Mossos detectaran numerosas incoherencias en las declaraciones del heredero.

Según explican fuentes conocedoras, los agentes siempre encontraron "extraño" el accidente dada la ausencia en ese preciso momento de algún otro testigo en lo que acostumbra a ser un sendero concurrido y una zona que, aparentemente, no es peligrosa. Asimismo, tampoco les ayudaron a comprender en qué circunstancias ocurrió dicho 'resbalón' las constantes variaciones en las declaraciones que en calidad de testigo realizó el hijo mayor de Andic en la comisaría de los Mossos d’Esquadra.

Las fuentes cercanas al caso también destacan que, durante las primeras semanas tras el fallecimiento del fundador de Mango, los Mossos citaron a declarar a un gran número de personas del entorno familiar y profesional de la víctima y muchas destacaron que la relación entre ambos era "complicada". Sin embargo, los agentes no cuentan, por ahora, con una prueba concluyente para poder llevar a cabo la detención del sucesor natural del imperio empresarial.

De momento, con el nuevo escenario judicial, los investigadores han podido acceder al teléfono móvil de Jonathan Andic para buscar indicios de un posible homicidio, aunque subrayan que todo ello se desarrollará bajo estricto secreto de sumario. 

La ruina del 'Mango Man'

Tras la irrupción de la noticia en la actualidad muchos se han preguntado quién es Jonathan Andic o qué papel juega dentro del imperio textil y lo curioso es que cuenta con un pasado reciente en Mango algo desconocido. Y es que, además de ser el hijo mayor y heredero natural la persona más rica de Cataluña, también fue vicepresidente de Mango en 2013, aunque tras dos años seguidos de perdidas, su padre tuvo que volver a coger el timón. En 2018 Andic reubicó a su hijo en su punto de partida, al frente de Mango Man.

Mango Man, la línea masculina de la firma resultó ser un éxito y desde su creación hasta 2023 la empresa llegó a facturar 325 millones de euros solo con la ropa para hombre. Sin embargo, las funciones de la vicepresidencia acabaron en fracaso. Desde que Andic padre dejara las tiendas en las manos de su primogénito, hasta 2016 que recuperó las riendas de la empresa, Mango recortó su beneficio en un 96%: un completo desastre.

Isak Andic volvió de su intento de 'jubilación' tras percatarse de los graves problemas que habían puesto en jaque su imperio y poco después retiró a su hijo Jonathan de la vicepresidencia y le colocó, de nuevo, al frente de Mango Man.

"Se demostrará la inocencia de Jonathan"

En un comunicado recogido por Europa Press, un portavoz de la familia del fundador de Mango ha recordado que en todos estos meses transcurridos desde su muerte no ha hecho comentarios sobre la misma ni lo hará, pero se ha mostrado convencida de que este proceso "terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic".

"Eso sí, la familia quiere mostrar su respeto con las diligencias que se han practicado al respecto y seguirá colaborando como hasta ahora con las autoridades competentes", han asegurado los familiares de Isak y Jonathan Andic.

