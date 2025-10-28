Una mexicana muestra si hay racismo en España con imagen de lo que le pasó en el AVE

En septiembre de 2024 se encendieron las alarmas en España. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público español, adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y dirigido por José Félix Tezanos, arrojó un dato preocupante: la inmigración es el principal problema para los españoles.

Tal y como recogió entonces el diario El País, el 30% de encuestados citaba la inmigración como uno de los tres primeros problemas de España, pero ojo porque esa cifra lleva subiendo en la serie del CIS desde el final de la pandemia, y especialmente desde el verano de 2023.

Desde entonces, el racismo en España es un tema a tener en cuenta y son muchos los inmigrantes que cuentan en redes sociales cómo está siendo su vida en España y cómo es su trato con los españoles.

Como siempre, hay de todo, personas que han tenido buenas experiencias y personas que han tenido malas experiencias. En TikTok se ha viralizado ahora un vídeo donde @drnaanjimenez__, una médico de origen mexicano, ha mostrado lo que le ha ocurrido en el AVE cuando llevaba una maleta tan pesada que no podía subirla al tren por sí misma.

"¿Por qué España? Los españoles son súper racistas. Los españoles", dice el letrero que acompaña al vídeo donde se puede ver cómo una mujer le ayuda a subir la maleta al tren y después le dice que le vaya bien en la vida y que no se olvide de pedir ayuda después para bajar la maleta porque pesa mucho.

"Aquí el calor no es de abrazos, es de gestos. Y juro que se siente igual de inmenso. Me estoy mudando de vuelta a casa", dice en el texto de la publicación, que ha superado en pocas horas el medio millón de reproducciones y los 40.000 'me gusta'.

El vídeo se ha llenado de mensajes de todo tipo y de personas de fuera de España contando cómo es su relación con los españoles. "Los españoles no suelen ser falsos…si te ayudan lo hacen de corazón… y la mayoría están en contra del racismo", dice una persona.