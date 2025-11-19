Cae el reinado de las Lucías y los Hugos: estos son los nombres más elegidos para los recién nacidos en España

Sofía, para las niñas; Mateo, para los niños. Estos son los nombres favoritos del pasado 2024. Así lo establece este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) según los datos recogidos en el censo de población anual. De este modo, por primera vez desde 2022, Lucía ha quedado en segundo lugar.

Tal y como recoge el organismo, los nombres favoritos para mujeres, por detrás de Lucía, son: Martina, María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía, Emma. Los otros nombres más populares para niños son: Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo, Álvaro.

En 2024 se registraron 318.005 recién nacidos, el mínimo histórico desde que hay registros. La cifra supone un 0,8% menos que en 2023. Por primera vez, la esperanza de vida supera los 84 años, según los últimos datos del Movimiento Natural de Población publicados también este lunes, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondientes al año pasado.

De acuerdo a la información publicada por el diario El País, que ha tenido acceso al informe del INE, los nombres propios más frecuentes son Antonio, en el caso de los hombres, y María del Carmen, en el caso de las mujeres. Hasta los últimos registros, en enero de 2024, 603.004 varones llevaban el primer nombre y 624.368 mujeres el segundo. De este modo, el podio femenino lo completaban María, con 551.105 personas, y Carmen, que alcanza las 340.920. El masculino, Manuel, con 534.398, y José, que llega a 501.731.

Tal como se puede apreciar, estos nombres ya no son populares entre los nuevos progenitores. Carmen está en el doceavo lugar para recién nacidos y Antonio en el puesto 27. Entre los últimos de los 100 nombres más elegidos están Nerea, Teresa y Fátima, junto con Elías, Axel y Max.

Por su parte, el INE ofrece en redes sociales un mapa en el que destaca los nombres preferidos por comunidad autónoma. Destaca Andalucía, María y Manuel, y las islas Baleares, con Sofía y Marc. El resto de regiones es una lluvia de Sófías y Mateos, los reyes del 2024.