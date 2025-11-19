Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Cae el reinado de las Lucías y los Hugos: estos son los nombres más elegidos para los recién nacidos en España
Los nombres más comunes en España se debilitan con el paso de los años: Antonio y María del Carmen.

Una mujer con su bebé.Natalia Lebedinskaia

Sofía, para las niñas; Mateo, para los niños. Estos son los nombres favoritos del pasado 2024. Así lo establece este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) según los datos recogidos en el censo de población anual. De este modo, por primera vez desde 2022, Lucía ha quedado en segundo lugar.

Tal y como recoge el organismo, los nombres favoritos para mujeres, por detrás de Lucía, son: Martina, María, Vega, Julia, Olivia, Valeria, Mía, Emma. Los otros nombres más populares para niños son: Hugo, Martín, Leo, Manuel, Lucas, Pablo, Alejandro, Enzo, Álvaro.

En 2024 se registraron 318.005 recién nacidos, el mínimo histórico desde que hay registros. La cifra supone un 0,8% menos que en 2023. Por primera vez, la esperanza de vida supera los 84 años, según los últimos datos del Movimiento Natural de Población publicados también este lunes, que incluye matrimonios, nacimientos y defunciones correspondientes al año pasado.

De acuerdo a la información publicada por el diario El País, que ha tenido acceso al informe del INE, los nombres propios más frecuentes son Antonio, en el caso de los hombres, y María del Carmen, en el caso de las mujeres. Hasta los últimos registros, en enero de 2024, 603.004 varones llevaban el primer nombre y 624.368 mujeres el segundo. De este modo, el podio femenino lo completaban María, con 551.105 personas, y Carmen, que alcanza las 340.920. El masculino, Manuel, con 534.398, y José, que llega a 501.731.

Tal como se puede apreciar, estos nombres ya no son populares entre los nuevos progenitores. Carmen está en el doceavo lugar para recién nacidos y Antonio en el puesto 27. Entre los últimos de los 100 nombres más elegidos están Nerea, Teresa y Fátima, junto con Elías, Axel y Max.

Por su parte, el INE ofrece en redes sociales un mapa en el que destaca los nombres preferidos por comunidad autónoma. Destaca Andalucía, María y Manuel, y las islas Baleares, con Sofía y Marc. El resto de regiones es una lluvia de Sófías y Mateos, los reyes del 2024.

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 