Calendario laboral de junio 2025: estos son los festivos del mes por comunidad autónoma

Con la llegada del mes de junio, muchas comunidades autónomas en España se preparan para celebrar algunas de sus festividades más representativas. Aunque no se trata de uno de los meses con más días festivos a nivel nacional, sí concentra varias fechas señaladas en el calendario laboral de distintas regiones. Este año, junio ofrece a los trabajadores españoles la posibilidad de disfrutar de días de descanso adicionales, dependiendo de su lugar de residencia.

A diferencia de otros meses, junio no cuenta con festivos de carácter nacional. Sin embargo, sí se celebran importantes festividades autonómicas y locales que afectan al calendario laboral. Entre ellas destacan el Día de La Rioja y el Día de la Región de Murcia, ambos el lunes 9 de junio, así como la festividad del Corpus Christi, que este año cae el jueves 19 de junio y es festivo en varias comunidades.

En La Rioja, el 9 de junio se conmemora el Día de La Rioja, una jornada festiva que celebra la identidad y autonomía de esta comunidad. Coincidiendo en fecha, la Región de Murcia celebra también su día grande, el Día de la Región de Murcia, con actos institucionales y actividades culturales que se extienden por todo el territorio murciano.

El jueves 19 de junio se celebra el Corpus Christi, una festividad religiosa que, aunque no es festivo nacional, sí ha sido adoptada como día no laborable en comunidades como Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, esta fecha tiene una especial relevancia, especialmente en Toledo, donde se celebra con una de las procesiones más antiguas y reconocidas de España.

En Andalucía, junio no incluye festivos autonómicos, pero algunas localidades pueden tener celebraciones locales que afecten al calendario laboral. Lo mismo ocurre en comunidades como Cataluña, Galicia, Aragón o el País Vasco, donde junio transcurre sin días festivos oficiales a nivel autonómico, aunque sí pueden celebrarse fiestas locales en municipios concretos.

En el archipiélago canario, junio tampoco cuenta con festivos regionales, aunque cada isla tiene la posibilidad de establecer sus propias festividades insulares. En Baleares, la situación es similar: no hay festivos autonómicos en junio, pero sí pueden celebrarse fiestas locales en municipios como Palma o Mahón.

Ceuta y Melilla, por su parte, no tienen festivos oficiales en junio, aunque sus respectivos calendarios laborales incluyen días festivos específicos a lo largo del año que reflejan su diversidad cultural y religiosa.

En Castilla y León, Extremadura, Navarra, Cantabria y Asturias, junio tampoco incluye días festivos autonómicos, aunque en algunas localidades se celebran fiestas patronales que pueden ser declaradas no laborables a nivel municipal.

Por último, en la Comunidad Valenciana, junio no presenta festivos oficiales, aunque muchas localidades celebran las tradicionales Hogueras de San Juan alrededor del 24 de junio. Esta festividad, aunque no es festiva en toda la comunidad, sí lo es en ciudades como Alicante, donde se vive con especial intensidad y se declara día no laborable.