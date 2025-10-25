Cambio de hora de invierno 2025 en España: este domingo a las 03:00 serán las 02:00 y así le afecta a tu perro

Hace ya semanas que se viene notando: los termómetros presentan temperaturas más bajas y las noches empiezan más temprano. Estos cambios son el indicativo de que estamos a poco tiempo de cambiar los relojes y dar comienzo al horario de invierno; un cambio de hora que ha estado de plena actualidad esta semana después de que el pasado lunes el Gobierno anunciara que propondrá a la Unión Europea poner fin a los cambios de horario en 2026.

"La mayoría de los ciudadanos está a favor de acabar con este sistema", manifestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mensaje en su perfil en X, en el que también remarcó que "cambiar la hora dos veces al año no tiene ningún beneficio real y afecta a la salud de las personas".

Así, será en esta madrugada del sábado 25 de septiembre al domingo 26 cuando se cambiará la hora. A las 3:00 volverán a ser las 2:00, dando así el pistoletazo de salida al horario de invierno. Un cambio que, tal y como ha comentado Sánchez, sí que tiene un efecto en la salud de las personas, y más concretamente, en su sueño.

No obstante, no somos los únicos de la casa en que este cambio de hora le puede afectar. Los perros también padecen esta modificación en los relojes dado que saben a qué hora se come, se sale a pasear y se duerme en función de las variaciones de temperatura de luz, solar y de oscuridad. Con dicha modificación, sus ritmos circadianos se pueden ver alterados, más concretamente, de acuerdo a los expertos de SantéVet, en los cachorros menores de un año, las mascotas mayores de 10 años y los perros enfermos.

Los síntomas más comunes de que este cambio de hora les ha afectado son ansiedad, alteraciones del sueño y desajustes en la alimentación.

Ayuda para que tu perro se adapte al cambio de hora

Una buena idea es que ya desde este mismos sábado saques a tu perro 10 o 15 minutos antes para que se vaya adaptando a estos nuevos horarios gradualmente. Asimismo, de forma progresiva, también le puedes ir ajustando los horarios de comida y de cena para que no sientan un cambio tan brusco.

En la medida de lo posible, es bueno que tu perro sienta que no ha cambiado nada y que sus actividades sigan una regularidad. De ahí que sea vital, siempre que los horarios lo permitan, que, de dar un paseo cuando todavía hay luz natural, se mantenga esta rutina con el paso de los días.

No obstante, hay que tener en cuenta que, al igual que las personas, cada perro es un mundo, por lo que también es importante chequear cualquier cambio en los patrones o rutinas que indiquen que dicho cambio de hora no le ha sentado bien. En casos extremos, siempre se puede acudir a un veterinario para salir de dudas.