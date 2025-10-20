Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gobierno quiere poner fin al cambio horario estacional y lo lleva a la Unión Europea
"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", el presidente Pedro Sánchez lo ha anunciado esta mañana, a primera hora, indicando que lo trasladará al Consejo de Energía para activar el "mecanismo de revisión competente".

Antón Parada
Antón Parada

Se dice que nunca es tarde para cambiar y España quiere hacerlo en una materia que siempre ha generado polémica y debate. El Ejecutivo ha decidido que dará el paso para caminar hacia la normalización horaria en el seno comunitario y en términos de salud. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes por la mañana que buscan poner fin al cambio horario estacional, elevándolo a instancias de la Unión Europea.

En este sentido, el mandatario español ha adelantado, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, que "el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía". Sánchez también ha indicado que con esa finalidad, el Ejecutivo "pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente".

"Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido"
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

En esa línea, Sánchez ha expuesto los argumentos que han llevado a España a adoptar esta posición, en la que se aboga por no tener que realizar las dos modificaciones de hora anuales. "Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido", ha destacado el presidente del Gobierno, anotando que "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

¿Qué supone la decisión del Gobierno?: España se alinea con la postura mayoritaria hacia 2026

"Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora... otra vez", ha comenzado exponiendo Sánchez en un breve vídeo, sin ocultar un gesto de hartazgo o cansancio remarcando la última parte de la frase. "Yo ya no le veo sentido", anota, a renglón seguido, antes de comenzar a esgrimir la serie de argumentos por la que se adopta esta posición. En realidad, esa es la clave de la decisión, que España pasa a situarse de forma nítida y cerrando filas con una de las dos posturas que se dan en este ámbito. 

"En todas las encuestas a las que se les pregunta a los españoles y europeos, de manera mayoritaria, están en contra de cambiar el horario [de seguir haciéndolo]", ha precisado el presidente del Gobierno, pasando a exponer también razones de carácter científico: "La ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año".

"España va a defender en el Consejo Europeo el que dejemos de cambiar las horas ya en el 2026"
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España

El líder del Ejecutivo español no ha ocultado ni que esta es una cuestión en la que ya se ha venido trabajando en el seno comunitario ni que su horizonte temporal para materializarlo es este próximo año: "Este es un debate que viene de lejos porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario, así que hoy el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas ya en el 2026".

Antón Parada
Antón Parada
