Camila, argentina en Alicante: "Me chocó que en España la gente se junta mucho, pero siempre en el bar. No son de invitarte a su casa"

Gran parte de la población migrante que reside en España proviene de Latinoamérica. El hecho de compartir el idioma y de tener una afinidad cultural tan estrecha son factores clave que impulsan a muchos sudamericanos a cruzar el charco para instalarse y empezar una nueva vida en nuestro país.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay cerca de 450.833 personas nacidas en Argentina residiendo actualmente en territorio español. Barcelona es la ciudad que alberga a la mayor comunidad albiceleste, con cerca de 92.892 argentinos afincados en la Ciudad Condal. Madrid, Málaga, Baleares, Valencia y Alicante completan los primeros puestos de este ránking demográfico.

Precisamente en Alicante (donde residen unos 30.000 argentinos) se encuentra Camila, una joven nacida en Buenos Aires que, aunque llegó a España recientemente, lleva ya muchos años viviendo lejos de su tierra natal.

En una entrevista con la creadora de contenido estadounidense Claire Quinn, la porteña ha querido profundizar sobre su experiencia migratoria y ha revelado el mayor choque cultural que ha vivido desde que aterrizó en la ciudad alicantina.

Huyendo del gris para abrazar el tapeo

“Llevo un año y medio en Alicante, me mudé a los 14 años de Argentina y me fui a Inglaterra”, comenta. Con el objetivo de encontrar unas condiciones climáticas y de vida mucho más óptimas, la joven acabó decantándose por España. “Todos estos años estuve sin sol; la comida, obviamente, no es lo mismo y, bueno, venimos aquí para encontrar un lugar con una calidad de vida mejor y más social”, complementa.

Justamente, el carácter puramente extrovertido que define a la sociedad española es uno de los aspectos que más ha enamorado a Camila. “La gente es mucho del tapeo, de salir a los bares en cualquier ocasión, aunque sea durante la semana, y eso me encanta, es algo que antes no tenía”, puntualiza.

El gran choque cultural de las visitas en casa

Sin embargo, dentro de este mismo ámbito festivo y social, confiesa haber notado una diferencia abismal respecto a las costumbres de su país. “Me chocó que en España la gente se junta mucho, pero siempre en el bar. No son de invitarte a su casa”, sostiene.

La joven explica que en su país la dinámica para socializar es totalmente opuesta y mucho más casera. “En Argentina la gente es más de invitarse a las casas; aunque no se conozcan, es como ‘hacemos juntada en casa’”, concluye.