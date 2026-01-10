Adiós a "no se ha podido efectuar la entrega": luz verde al plan de pagar a los vecinos por guardar los paquetes

Comprar por internet se ha convertido en la norma. En los últimos años, las compras online han aumentado como la espuma. Está claro que las personas prefieren comprar desde la comodidad del sofá. Tal y como registra el diario Inside Digital, solo en Alemania circulan 4.700 millones de paquetes cada año.

Pero, ¿qué pasa si la entrega te pilla fuera de casa? Es común que muchas compañías entregan el paquete a un vecino, a un quiosco cercano, o en una oficina de correos. Pero la empresa DropFriends está adoptando un enfoque diferente: los vecinos deben recibir dinero si aceptan paquetes de otros.

Para contratar este sistema el proceso es sencillo: descargar la aplicación disponible para iPhone y Android. "Cuando estés listo para recibir paquetes para desconocidos, aparecerás en la app como un llamado DropPoint", reza la publicación. De este modo, los consumidores habituales pueden elegir la opción de entrega que mejor se adapte a sus necesidades según sus horarios y citas. Además, los receptores mandan una foto cuando el paquete ha llegado.

"Cualquiera puede ser una tienda de paquetería"

Gracias a esta nueva aplicación, "cualquiera puede ser una tienda de paquetería". Por cada envío aceptado, los nuevos receptores pueden ganar hasta un euro. Y, lo más interesante de todo, "si se queda contigo durante cinco días completos, ganas 4 euros extra por tener paciencia". Asimismo, también es dar propina. Con tres paquetes, la cantidad puede crecer hasta 15 euros.

Tal y como reza la publicación, en Alemania, muchas empresas de envíos se han unido a esta nueva moda. "Hasta ahora, solo las pequeñas tiendas y los quioscos podían hacerlo, pero ahora cualquier persona es bienvenida. El salón de tu casa se convierte en una tienda de paquetería".

Esta innovadora propuesta lleva ya tiempo en el mercado. No obstante, no ha tenido mucho éxito. Pero lo que realmente es nuevo es que los vecinos pueden convertirse en pequeñas empresas de barrio desde el salón de su casa. Hasta se pueden hacer nuevos amigos.