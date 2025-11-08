Carlos Cenalmor, médico experto en estrés, lanza alerta a trabajadores responsables: "Van a empezar los problemas"

"¿Quiénes son los que se queman por el trabajo?", esta es la cuestión que plantean al doctor Carlos Cenalmo, especialista en estrés, en un nuevo vídeo en TikTok para el perfil de Morir de Éxito.

"La buena gente, que se toma en serio su trabajo, que se quema a base de acumular estrés laboral, responsables, buenas; de tanto darse, de tanto querer hacer bien las cosas, se acaba quemando", sentencia y responde contundente a la pregunta que se le plante en una publicación que ha ascendido a los 5.000 Me Gusta.

"Perfil Lobo de Wall Street, psicópata tal... Ese no es el perfil típico que acaba quemado. Suelen ser personas muy apasionadas", califica el médico especialista. De este modo, asegura que "el equilibrio empieza por ti, porque tú te preguntes si estás bien, si puedes llegar, porque entonces, si no, van a empezar los problemas", última.

Esta posición ha sido bien recibida por los seguidores del perfil en esa red social. De hecho, muchos de ellos se han animado a comentar la publicación. "Súmale que encima el que lo hace bien nunca es premiado, y el que pasa de todo o la lía le dan premios o son mejor valorados", crítica. "Te quemas porque el dueño pone un jefe tóxico que piensa que quieres ocupar su puesto y tú solo estás de paso", bromea otro. "Totalmente de acuerdo, eso me estaba pasando ya hace casi 3 años".

En una encuesta de la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo, recogida por Eldiario.es, se confirma que España es uno de los países europeos con más trabajadores que señalan el ámbito laboral como causa de estrés, ansiedad o depresión. De hecho, lo hicieron el 40% de los entrevistados. Por encima de España, solo figuran cuatro países: Grecia (49%), Finlandia (45%), Chipre y Polonia, ambas con un 41%