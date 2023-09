Casi 5.500 nuevos objetos perdidos en Madrid: freidoras, muletas, trípodes…

Dar un paseo por el Rastro de Madrid siempre es una experiencia agradable. Entre costumbrista y útil para quien busque algunos objetos concretos, acudir al gran mercadillo ambulante de la capital es una experiencia en sí misma.

Pero no todos los objetos sorprendentes se encuentran en los puestos de la Ribera de Curtidores y alrededor. La Oficina Municipal de Objetos Perdidos es otro destino peculiar. Allí se han recibido en el mes de agosto un total de 5.479 artículos.

Entre ellos, 513 monederos y carteras, 971 elementos de joyería y bisutería, 253 bolsas, 128 bolsos, 352 cinturones, 220 teléfonos móviles y 402 elementos de informática, como apunta El Gacetín de Madrid.

Pero hay mucho más. También se han encontrado 646 gafas, 245 llaves, 175 mochilas, 34 paraguas, 81 maletas, 51 libros, 246 auriculares, 2 maletines y 433 prendas de ropa, así como decenas de elementos individuales entre los que entrar, prácticamente, de todo. De un palo-selfi a unas sombrillas de playa, pasando por bastones, llaves inglesas, muletas, colchones inflables, videoconsolas, planchas de pelo, sillas...

Miles de artículos que no vienen de la nada. Por ello, quienes acrediten ser sus dueños podrán llevárselos de vuelta acudiendo a la sede de la entidad, en el Paseo del Molino 7 y 9, de 8:30 a 14:00 y de lunes a viernes.

Pero el tiempo de 'espera' no es infinito. Si pasados dos años desde el depósito de los objetos no han sido reclamados por su propietario, ni tampoco por quien lo halló, pasan a disposición municipal. Y si no se consideran de utilidad para la ciudad, se lanzan a subasta pública todos aquellos objetos que estén en buen estado.

Según el citado medio, la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid almacena en los 27 kilómetros de estanterías de sus instalaciones más de 116.000 objetos extraviados en el término municipal de Madrid, procedentes en su mayoría de los distintos medios de transporte. La mayor parte de todos ellos, un 48,8 %, proviene del Aeropuerto de Madrid, seguido de Metro de Madrid con un 21%.