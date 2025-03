Casi se le para el corazón cuando ve una cuenta de 66.000 euros por una cerveza en un bar: "En mi lápida estará escrito"

Una cuenta de infarto. Esto es lo que se encontró el periodista australiano Peter Lalor tras lo que pensaba que iba a ser echarse una cerveza tranquilamente en el bar al cierre de una dura jornada cubriendo el campeonato rey del críquet, The Ashes, que se celebró en la ciudad inglesa de Manchester en 2019.

La historia que recoge el medio Infobae tuvo lugar en el bar del lujoso Hotel Malmaison de la famosa urbe británica. Después de la cena, decidió parar en el local en el que también estaban algunos jugadores del torneo. Por lo que estuvo charlando un rato con ellos hasta que decidió ir a pagar la cerveza que había tomado.

Sin embargo, le llamó mucho la atención el gesto de sorpresa de la camarera tras introducir la clave de la tarjeta para el pago. No, no era que la cuenta no tenía fondos ni nada por el estilo. "¿Qué está sucediendo?", se interesó el periodista. Y, tras decirle que tenía que ser un fallo del sistema informático, le enseñó un ticket por valor de 55.000 libras esterlinas. Unos 66.000 euros al cambio.

A partir de ese momento, y aunque él se lo tomó de buen humor, lo que comenzó fue una serie de molestias cada vez más crecientes. Tuvo que explicarle a su esposa que no, que ese temor de que hubiese pagado la entrada de una casa en el Manchester que siempre le entusiasmó, no era real. Pero la cuenta de ambos -precisamente, para la hipoteca y cuestiones similares- había sufrido un cobro erróneo de un montante que bien hubiera valido para una adquisición inmobiliaria.

Tras concretarle que se debía a la cuenta de una cerveza, Lalor se percató de que estaban llegando varios pagos, pero no el importe completo, por lo que regresó al bar. Según la mencionada información, la camarera estaba avergonzada y le esquivó. El periodista ha explicado a The Guardian que la historia ya forma parte de su día a día. "Nunca puedo mencionar el precio de algo sin que alguien diga: 'Al menos no es una cerveza de 100.000 dólares'", dijo con ironía.

En este sentido, Peter Lalor cree que el incidente de la cerveza de las 55.000 libras ya forma parte de su historia para siempre: "He escrito media docena de libros, he sido periodista de críquet, he criado hijos y he tratado de ser amable, pero en mi lápida estará escrito: 'Aquí yace el hombre que pagó 55.000 libras por una cerveza'".