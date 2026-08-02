Ascienden a 72 los migrantes fallecidos en la crisis de Ceuta mientras continúan los controles y el refuerzo fronterizo

El último balance oficial eleva a 72 el número de migrantes fallecidos durante la crisis migratoria de Ceuta, según ha informado este domingo el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano.

No obstante, las autoridades ceutíes han precisado que en la morgue de la ciudad se han recibido ya 88 cadáveres recuperados del mar, algunos de ellos en avanzado estado de deterioro, ya que los cuerpos continúan llegando a la costa más de dos semanas después de la entrada masiva de personas desde Marruecos.

Mientras tanto, Ceuta trata de recuperar la normalidad tras la llegada irregular de más de 50.000 personas el pasado jueves. Aunque la mayoría ha regresado a Marruecos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas mantienen controles en distintos puntos de la ciudad para localizar a quienes aún permanecen en ella y facilitar su salida.

Interior mantiene casi 3.000 agentes y asegura que las barreras de El Tarajal ya están operativas

El Ministerio del Interior ha informado de que las barreras de contención instaladas este sábado en la zona de El Tarajal se encuentran ya "plenamente operativas". Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la Guardia Civil mantiene una vigilancia permanente sobre esta infraestructura desde el canal intermedio de navegación y se encarga también de su mantenimiento.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha explicado que el refuerzo desplegado alcanza ya casi 3.000 agentes y militares, que permanecerán en la ciudad "el tiempo que sea necesario". Además, ha señalado que "queda mucha menos gente de la que entró" y que se han producido "muchísimas salidas", aunque ha reconocido la dificultad para ofrecer una cifra definitiva de personas que aún permanecen en Ceuta.

Feijóo rechaza que la situación haya vuelto a la normalidad

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado la valoración del Gobierno sobre la evolución de la crisis y ha asegurado que "la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe".

En un mensaje difundido en redes sociales junto a un vídeo grabado en distintos puntos de la ciudad, Feijóo afirma que "basta con pisar la calle para comprobar que la normalidad de la que habla el Gobierno en Ceuta no existe". En una entrevista posterior en Telecinco, ha añadido que "la integridad territorial de España no se negocia, se defiende" y ha defendido que "no podemos aceptar que nadie se ría ni que nadie nos humille".

Mientras tanto, el paso fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, cumple 24 horas desde su reapertura tras permanecer cerrado durante un día y medio. La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen un importante refuerzo de efectivos para recuperar la normalidad en la frontera con Marruecos, donde este domingo se ha ralentizado el tránsito tras registrarse un nuevo intento de entrada.