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Es oficial: el cambio climático y las olas de calor están haciendo que muchas doradas de la Costa Brava busquen nuevas rutas migratorias
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Es oficial: el cambio climático y las olas de calor están haciendo que muchas doradas de la Costa Brava busquen nuevas rutas migratorias

Un estudio ha observado estos cambios utilizando la telemetría acústica para detectar los movimientos de peces en el mar.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
TUBBATAHA REEFS, PALAWAN, PHILIPPINES - APRIL 24: A school of anthias twirling over a gorgonian of the Melithaea genus, on April 24, 2018 in Tubbataha, Philippines. In the heart of the Sulu Sea, in the Philippines, the Tubbataha reefs were placed as marine reserves in 1988. In 1993, UNESCO made it one of its World Heritage sites. Tubbataha is one of the top diving spots in the Philippines and the world, although these reefs are only open to divers for a few months of the year in order to preserve them as much as possible. The state of coral reefs is at the heart of all attention and biologists regularly inspect them. (Photo by Alexis Rosenfeld/Getty Images)
Un banco de peces junto a unos arrecifes.Getty Images

Las lagunas mediterráneas se están volviendo cada vez más sofocantes a medida que avanza el cambio climático. Durante las olas de calor marinas del verano, a veces la temperatura es tan alta que algunos de sus habitantes se ven obligados a buscar refugio en el mar. Éste es el caso de las doradas de la Costa Brava española, que están buscando nuevas rutas migratorias. Esta huida corre el riesgo de interrumpir su crecimiento y, en última instancia, su reproducción, según ha publicado Le Monde.

Se trata de la conclusión de un estudio publicado el 30 de abril en la revista especializada Marine Ecology Progress Series, centrado precisamente en la dorada, una población costera emblemática. "Nuestro trabajo demuestra que la temperatura influye enormemente en los movimientos de estos peces", ha explicado Jérôme Bourjea, investigador en Biología Pesquera y de la Conservación en el Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar (Ifremer) y coautor del artículo. 

Las doradas (Sparus aurata) son peces de agua salada que habitan principalmente en las aguas templadas y costeras del Mediterráneo y Atlántico oriental. Se mueven en bancos y prefieren zonas poco profundas con fondos arenosos, rocosos o mixtos de algas. Y, mientras, de jóvenes, frecuentan aguas superficiales y litorales, estuarios, lagunas costeras y desembocaduras de ríos, donde el agua es salobre); de adultas, suelen moverse a mayor profundidad, y especialmente en mar abierto durante la época de reproducción (que es en invierno) para buscar temperaturas más estables.

Pero la dorada tiene un ciclo de vida estacional, de abril a septiembre habita los fondos arenosos y fangosos de las lagunas del Golfo de León en busca de moluscos, crustáceos y algas. Y, en octubre, el enfriamiento del agua de la laguna marca el inicio de su migración hacia sus zonas de desove.

Un trabajo previo de Jérôme Bourjea y varios investigadores de diversos laboratorios franceses e internacionales, que fue publicado el 23 de febrero, en Movement Ecology, había ayudado a determinar los destinos de los peces migratorios. Para ello, utilizaron la telemetría acústica, una técnica que emplea hidrófonos para detectar los movimientos de peces equipados con transmisores acústicos.

Este método, que se utiliza, por ejemplo, para evaluar el impacto de los parques eólicos marinos, ha experimentado un desarrollo espectacular en Europa en los últimos años, donde más de 3.500 estaciones de escucha permiten el seguimiento continuo de los movimientos de miles de animales. Y la conclusión ha sido clara, las rutas de estos peces están cambiando, algo provocado por el cambio de la temperatura del agua en el que solían  habitualmente transitar.

Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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