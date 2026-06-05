El consejero de Madrid dice que el calor en los colegios puede servir de "fuente de inspiración" y llega un doctor en Lengua para darle LA respuesta 

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha levantado una nueva polémica política en las últimas horas después de pronunciar este jueves en la Asamblea de Madrid unas palabras polémicas sobre la climatización de los centros escolares en la región.

De Paco, para excusarse de que haya multitud de aulas sin aire acondicionado que pueden llevar hasta a problemas de salud en los alumnos, ha contado que él cursó la EGB en un colegio en Murcia y con ello ha asegurado que "en Murcia, cuando hace calor, hace calor".

"Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera". Por eso, el consejero ha recomendado a los presentes que lean el poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

Además, también ha aprovechado la ropa de verano que le ha puesto a su hija para atacar a la oposición: "Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho? Ponerle un pantalón y una camiseta de manga corta, como hemos hecho toda la vida".

"¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hacer", ha rematado De Paco.

La reacción de un doctor en Lengua Española

Sus palabras han generado muchas críticas de políticos, pero también de personas relacionadas con el mundo de la educación. Por ejemplo, el doctor en Lengua Española y usuario de X @CarlosGaMart ha sido muy tajante con su respuesta: "Cuando un alumno —o un compañero— se desploma ante ti, cuando el de la ambulancia ya te resulta un tipo familiar, sabes que el calor puede ser más bien una fuente de expiración. Y este merluzo debería ser, a su vez, una fuente de expiación".

"Desprecio profundamente a quien ejerce el servicio público desde una posición intelectualmente infantil, altanera y desdeñosa", ha rematado a través de su cuenta de la red social X.