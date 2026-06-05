Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un agricultor se pregunta "qué pasaría si nadie cuida este olivo" y la respuesta lleva directamente al plato: "Dice mucho de qué aceite se consume"
Sociedad
Sociedad

Un agricultor se pregunta "qué pasaría si nadie cuida este olivo" y la respuesta lleva directamente al plato: "Dice mucho de qué aceite se consume"

Una reflexión sobre que la calidad del aceite empieza mucho antes de la cosecha.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una plantación de olivos en Ciudad Real
Una plantación de olivos en Ciudad Real.Getty Images

Cuidar un olivo es mucho más que esperar a que dé aceitunas. Detrás de cada cosecha hay meses de trabajo silencioso: podas para que entre la luz, tratamientos para proteger el árbol de enfermedades y un control constante del agua en los momentos más delicados de su desarrollo. Son tareas que suelen pasar desapercibidas para el consumidor, pero que influyen directamente en la cantidad y la calidad del aceite que termina llegando a la mesa.

Precisamente sobre esa realidad poco visible reflexiona un agricultor de Finca Cárdenas en un vídeo que ha despertado el interés de miles de usuarios en TikTok. “¿Qué pasaría si nadie cuida este olivo? Me lo he preguntado muchas veces y la respuesta dice mucho sobre el aceite que consumo”, asegura el joven al inicio de la grabación, para acabar señalando directamente a la calidad del aceite que consumimos.

Su mensaje es simple y muy visual: detrás de cada botella hay una cadena de decisiones invisibles, desde la poda hasta el riego y la sanidad del árbol. “Sin poda, la copa se cierra, las ramas se cruzan entre sí, la luz no llega a entrar al interior y así las aceitunas salen más pequeñas, con menos aceite y menos polifenoles”, explica el agricultor. Una reflexión con la que recuerda que la calidad del aceite empieza mucho antes de la cosecha, en los cuidados diarios que recibe el olivar.

“El resultado de meses de trabajo”

La otra gran amenaza que menciona el agricultor es el repilo, una enfermedad muy ligada a la humedad; así como entra en juego la polilla del olivo, Prays oleae. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria andaluza recuerda que esta plaga puede atacar las inflorescencias y comprometer el cuajado del fruto. De hecho, establece umbrales de intervención cuando hay pocas inflorescencias por brote, baja fertilidad floral y daño visible con formas vivas.

Aunque los problemas no se quedan ahí. “Sin riego en los momentos críticos, el olivo produce menos flor, el cuajado falla y el fruto cae antes de tiempo”, explica el joven. La ciencia respalda esa advertencia, ya que un estudio sobre olivar en seto concluyó que la floración es el periodo más sensible al déficit hídrico y que, con suficiente agua en ese momento, aumentan las inflorescencias fértiles y los frutos por inflorescencia.

Todo ello deja una idea clara: el rendimiento del olivar no depende de un único factor, sino de una suma de cuidados que se extienden durante todo el ciclo del árbol. “Es el resultado de meses de trabajo que nadie ve cuando abre una botella de aceite”, concluye el agricultor, subrayando cómo cada decisión en el campo acaba reflejándose en lo que llega al consumidor. Una cadena de esfuerzos silenciosos que, al final, es la que determina la calidad del aceite que consumimos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para Ambar 

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos