Un agricultor se pregunta "qué pasaría si nadie cuida este olivo" y la respuesta lleva directamente al plato: "Dice mucho de qué aceite se consume"

Cuidar un olivo es mucho más que esperar a que dé aceitunas. Detrás de cada cosecha hay meses de trabajo silencioso: podas para que entre la luz, tratamientos para proteger el árbol de enfermedades y un control constante del agua en los momentos más delicados de su desarrollo. Son tareas que suelen pasar desapercibidas para el consumidor, pero que influyen directamente en la cantidad y la calidad del aceite que termina llegando a la mesa.

Precisamente sobre esa realidad poco visible reflexiona un agricultor de Finca Cárdenas en un vídeo que ha despertado el interés de miles de usuarios en TikTok. “¿Qué pasaría si nadie cuida este olivo? Me lo he preguntado muchas veces y la respuesta dice mucho sobre el aceite que consumo”, asegura el joven al inicio de la grabación, para acabar señalando directamente a la calidad del aceite que consumimos.

Su mensaje es simple y muy visual: detrás de cada botella hay una cadena de decisiones invisibles, desde la poda hasta el riego y la sanidad del árbol. “Sin poda, la copa se cierra, las ramas se cruzan entre sí, la luz no llega a entrar al interior y así las aceitunas salen más pequeñas, con menos aceite y menos polifenoles”, explica el agricultor. Una reflexión con la que recuerda que la calidad del aceite empieza mucho antes de la cosecha, en los cuidados diarios que recibe el olivar.

“El resultado de meses de trabajo”

La otra gran amenaza que menciona el agricultor es el repilo, una enfermedad muy ligada a la humedad; así como entra en juego la polilla del olivo, Prays oleae. La Red de Alerta e Información Fitosanitaria andaluza recuerda que esta plaga puede atacar las inflorescencias y comprometer el cuajado del fruto. De hecho, establece umbrales de intervención cuando hay pocas inflorescencias por brote, baja fertilidad floral y daño visible con formas vivas.

Aunque los problemas no se quedan ahí. “Sin riego en los momentos críticos, el olivo produce menos flor, el cuajado falla y el fruto cae antes de tiempo”, explica el joven. La ciencia respalda esa advertencia, ya que un estudio sobre olivar en seto concluyó que la floración es el periodo más sensible al déficit hídrico y que, con suficiente agua en ese momento, aumentan las inflorescencias fértiles y los frutos por inflorescencia.

Todo ello deja una idea clara: el rendimiento del olivar no depende de un único factor, sino de una suma de cuidados que se extienden durante todo el ciclo del árbol. “Es el resultado de meses de trabajo que nadie ve cuando abre una botella de aceite”, concluye el agricultor, subrayando cómo cada decisión en el campo acaba reflejándose en lo que llega al consumidor. Una cadena de esfuerzos silenciosos que, al final, es la que determina la calidad del aceite que consumimos.