El Papa pone a todas las Españas de acuerdo (y la culpa es de Donald Trump)

El Papa León XIV saluda a la multitud desde el papamóvil durante la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, el 29 de marzo de 2026, en la Ciudad del Vaticano.

La firme posición del papa León XIV frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuenta con un amplio respaldo en la sociedad española, según una encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER conocida este viernes, en la víspera de la llegada del obispo de Roma a nuestro país.

El sondeo refleja que cerca del 70% de los españoles apoya el rechazo del pontífice a la guerra como solución a los conflictos internacionales, mientras que solo una minoría lo valora negativamente. Asimismo, un 57,1% respalda sus críticas a las políticas de deportaciones masivas impulsadas por Trump. Estas posiciones han consolidado la imagen del Papa como un referente moral frente al auge de la ultraderecha internacional.

El apoyo al papa norteamericano es transversal, aunque más intenso entre votantes de izquierda, y se mantiene incluso entre sectores conservadores, salvo en el tema migratorio, donde hay más división. También obtiene respaldo su advertencia sobre los riesgos de la inteligencia artificial y su decisión de centrar su visita a España en la defensa de los migrantes.

En general, Robert Francis Prevost cuenta con una valoración positiva (44,5%) muy superior a la negativa (6,5%), aunque el interés por su visita es moderado. Su viaje, el primero de un pontífice a España desde 2011, genera expectativa sobre los mensajes que trasladará, incluso en escenarios polémicos como su intervención en el Congreso.

La encuesta también muestra que la sociedad española demanda una modernización de la Iglesia: cerca del 80% cree que debe adaptarse a los nuevos tiempos. Además, la valoración más favorable dentro de la institución recae en su labor social, especialmente Cáritas, percibida como su organización más prestigiosa.

Pese a la buena valoración de León XIV, el papa preferido por los españoles sigue siendo Francisco, cuyo perfil reformador y su defensa de una Iglesia centrada en los más vulnerables mantienen mayor reconocimiento.

Todo lo que debes saber sobre la visita del papa León XIV a España La llegada del Pontífice se puede analizar desde diferentes puntos de vista: económico, social, político... esto es todo lo que debes saber sobre la visita del papa León XIV.

Lo que falta: la pederastia

El mismo instituto demoscópico ha desvelado una entrega separada de su encuesta, en la que pregunta a los españoles por la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. A juicio de los entrevistados, hay una desconfianza generalizada: el 71,1% cree que la jerarquía eclesiástica sigue encubriendo casos de pederastia, según 40dB. Sólo un escaso 5,9% considera que actúa con transparencia y colabora con la justicia.

El 43,1% de los encuestados afirma, además, que la Iglesia ha protegido a los agresores en lugar de a las víctimas, una opinión negativa que comparten tanto creyentes como no creyentes. Aunque el rechazo es mayoritario en todo el espectro, los votantes de izquierda son más críticos con la gestión eclesial que los de derecha (siendo los del PP algo más comprensivos que los de Vox).

Los datos chocan con el discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que evita detallar cómo se silenciaron los abusos. La Iglesia no revela el número real de casos detectados ni ha investigado a ningún alto cargo. Sin embargo, constan al menos 94 altos cargos (68 de ellos obispos) que encubrieron abusos. Por su parte, la contabilidad de El País cifra el impacto en 1.622 acusados y más de 3.000 víctimas, expone El País.

El viaje del pontífice a España arranca precisamente bajo la incógnita de si se pronunciará públicamente sobre la pederastia clerical, un tema que le preocupa pero del que nunca ha hablado en abierto. Los afectados critican la agenda oficial diseñada por los obispos, ya que no incluye ningún encuentro público con ellos, y ven cada vez más improbable que se concrete una reunión privada.