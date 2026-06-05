Recupera el anuncio que puso hace 13 años para alquilar una habitación: para echarse a llorar

La situación de la vivienda en España es crítica. Millones de españoles han visto como, en los últimos años, los precios de alquileres se han disparado hasta el punto de llegar a multiplicarse.

En las últimas horas se ha viralizado en X un post donde se ejemplifica a la perfección lo que ha pasado en España en la última década en lo que a vivienda se refiere y ha dejado a muchos sin palabras.

"Una amiga de Valencia me ha pasado un post suyo de hace 13 años ofreciendo una habitación en un piso. La imagen ha envejecido terriblemente mal", se ha podido leer en el texto que acompaña a la foto.

En la imagen se puede ver un anuncio publicado el 3 de junio de 2013 donde ofrece una habitación en Benimaclet, en un piso de 170 metros cuadrados, por 79 euros y para entrar al mes siguiente.

Hacer una rápida búsqueda por Idealista buscando ahora pisos en la zona de Benimaclet, en Valencia, es una locura. Lo más barato que hay es una habitación en un piso de 20 metros cuadrados que cuesta 850 euros.

Pisos de cuatro habitaciones y de 117 metros cuadrados rondan los 1700-2000 euros. Es decir, más de 425 euros por una habitación en un piso más pequeño que el que se ofrecía en el anuncio de hace 13 años.

Crecen los ricos

Pero a pesar de todo esta guerra de la vivienda tiene ganadores. El número de millonarios en España creció en 2025 un 5,3% y uno de los factores que explican este ascenso se encuentra en el sector inmobiliario.

"La inversión inmobiliaria en España superó los 18.450 millones de euros en 2025, un 31% más que en 2024", se puede leer en el Informe sobre la Riqueza Mundial que elabora anualmente Capgemini.

Pero aún hay más. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado también este jueves que el número de ejecuciones hipotecarias registradas durante el primer trimestre de 2026 ha crecido un 35,8% sobre las viviendas de personas físicas, y un 38,1% sobre aquellas que afectaban a viviendas habituales.