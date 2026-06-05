Tú y yo: Zelenski va a por todas y propone a Putin una reunión cara a cara en un país neutral

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dado un paso diplomático de peso al publicar una carta abierta dirigida directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Su invasor en los últimos casi cinco años. En la misiva, el mandatario ucraniano propone entablar negociaciones cara a cara en un tercer país neutral con el objetivo de acordar el fin de un conflicto. En el mismo texto avisa que, de lo contrario, Kiev está plenamente preparado para seguir luchando.

Se trata del primer mensaje público que Zelenski dirige de forma directa a Putin desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022. La carta constituye una profunda crítica a los 26 años de gestión del líder ruso y busca aprovechar lo que Kiev considera un momento de inflexión en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas han recuperado cierto margen de maniobra gracias a la mejora de sus capacidades de ataque de largo alcance.

Sin embargo, este movimiento coincide con una intensificación de la campaña aérea de Moscú sobre territorio ucraniano, que busca explotar la escasez de armamento y la vulnerabilidad de Ucrania frente a los ataques con misiles balísticos.

En el texto, Zelenski argumenta que el escenario geopolítico ha cambiado debido a que el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el republicano Donald Trump, se encuentra actualmente "totalmente enfocado" en el conflicto con Irán. Fue el magnate el que, al mes de volver a la Casa Blanca, en febrero de 2025, lanzó un proceso negociador entre las partes que, por ahora, sólo han dado como frutos los intercambios puntuales de prisioneros, pero no una tregua siquiera. El presidente que dijo que acabaría con este conflicto "en 24 horas" aún no lo ha hecho.

Ante este bloqueo, que viene bien a la Federación Rusa para ganar tiempo, el líder ucraniano señala que "sería un error simplemente esperar a que la guerra en Europa vuelva al centro de su atención", insistiendo en que el camino hacia la paz debe comenzar en la propia línea del frente.

Para posibilitar el diálogo, Kiev ha propuesto formalmente la implementación de un alto el fuego total durante el transcurso de las negociaciones y ha planteado un intercambio de prisioneros bajo la modalidad de "todos por todos" como primer paso. Asimismo, ha reclamado la devolución de los civiles y niños ucranianos trasladados durante la guerra, señala AP.

Zelenski descartó tajantemente que los encuentros se lleven a cabo en Moscú o en Kiev, sugiriendo en su lugar sedes tradicionales de mediación internacional como Suiza, Turquía o naciones del mundo árabe. "Son los líderes quienes resuelven las cuestiones clave. Así ha sido siempre y así será siempre", afirmó, instando a Putin a fijar una fecha clara para la cumbre. "No tenga miedo de tomar el camino para salir de esta guerra", añade.

"Son los líderes quienes resuelven las cuestiones clave. Así ha sido siempre y así será siempre (...) No tenga miedo de tomar el camino para salir de esta guerra"

Presión económica y desgaste militar

El mandatario sostiene que la sociedad rusa padece un creciente agotamiento derivado de los ataques ucranianos con drones y misiles -los cuales han tenido como blanco prioritario la infraestructura energética que financia el esfuerzo bélico del Kremlin- así como de la inflación, el desabastecimiento de combustible y la necesidad de nuevas movilizaciones militares.

Según Zelenski, la inteligencia de su país indica que Moscú evalúa planes para prolongar la contienda hasta los años 2027 y 2028, recurriendo a misiles balísticos ante el estancamiento de su campaña terrestre, mientras intenta involucrar más a Bielorrusia y desestabilizar la región de Transnistria, en Moldavia.

La carta abierta incluye además cifras sobre el costo humano del conflicto. El presidente ucraniano aseguró que Rusia sufrió más de 30.000 bajas entre soldados muertos y gravemente heridos solo durante el mes de mayo, afirmando poseer "confirmaciones en vídeo" de dichas pérdidas en el frente. Zelenski admitió que Ucrania también continúa sufriendo bajas dolorosas, a pesar de lo que describió como una proporción de bajas favorable para su país.

Personal médico evacua a un residente herido en un edificio de apartamentos destruido por un ataque con drones rusos en Zaporiyia (Ucrania), el 4 de junio de 2026. REUTERS

La reacción del Kremlin y de Washington

La propuesta ha tenido eco inmediato en los ámbitos internacionales. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, confirmó a través de la red social X que el documento está siendo remitido formalmente por los canales diplomáticos habituales y a gobiernos extranjeros, incluido el de EEUU, calificándolo como una propuesta "seria y significativa".

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó haber tenido constancia de la existencia de la carta y declaró que el presidente Putin será informado al respecto. Las agencias oficiales rusas manifestaron que el mandatario ucraniano es bienvenido a reunirse con Putin "en cualquier momento en Moscú", una respuesta recurrente por parte del Kremlin ante previos llamamientos al diálogo y que choca con la condición de neutralidad geográfica exigida por Kiev.

Por su parte, el presidente estadounidense Trump calificó como "fantástico" el eventual encuentro entre ambos líderes. "Deberían lograrlo", manifestó Trump, revelando que ha sugerido compromisos a ambas partes y subrayando que, para dar por concluido el conflicto, "ambos bandos tendrán que hacer concesiones".

Paz con fusil al hombro

Y mientras Zelenski mandaba su carta (que casi parece escrita a los Reyes Magos, visto el punto en que está el conflicto), Vladímir Putin concedía su entrevista anual a representantes de las principales agencias mundiales de noticias. La española EFE, que estaba entre ellas, sostiene que entre los principales mensajes que quiso transmitir el jefe del Kremlin está el hecho de que se puede negociar, peros sin parar su "operación militar especial", como llama a la guerra.

Putin rechazó un posible cese del fuego en Ucrania, ya que -adujo- "para empezar las negociaciones no hay necesidad de cesar las acciones militares". "Mejor detener la guerra, aceptando los compromisos que se abordaron en Anchorage" (Alaska), donde tuvo lugar la cumbre ruso-estadounidense en agosto de 2025, añadió, en alusión a la demanda rusa de que Kiev retire a sus tropas del Donbás.

Esgrimió, además, que Ucrania no está interesada "realmente" en la paz y sólo en una tregua, debido a los avances territoriales rusos en todos los sectores del frente, algo que niegan tanto Kiev como los analistas independientes, que consideran fallida la campaña primaveral de Moscú.

El líder ruso, de paso, tachó de "provocación" las acusaciones de que su país se dispone a atacar a la OTAN, lo que vinculó con el interés de los países occidentales en incrementar el gasto en armamento. "Esto es una sandez, pero no sólo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa (...) ¿Para qué? ¿Para qué nos haría falta algo así? ¿Qué sentido tendría para nosotros atacar a Europa o combatir con la OTAN?", afirmó.

"¿Qué sentido tendría para nosotros atacar a Europa o combatir con la OTAN?"

Eso sí, acusó a los países occidentales de suministrar a Kiev "un gran número de drones" con los que el enemigo golpea casi diariamente la retaguardia rusa, especialmente la infraestructura energética.

Putin aseguró, igualmente, que Rusia no tiene "prisa" en reanudar el diálogo con la Unión Europea (UE), interrumpido con el comienzo de la guerra en Ucrania. "No tienen deseo de hablar con Rusia como un socio. Pero tendrán que hacerlo (...) Estamos dispuestos. Hay que dejar de acusarse mutuamente. Si tienen deseo de trabajar con nosotros, que abandonen sus posturas coloniales", dijo. Al tiempo que descartó que la UE pueda ejercer de mediador en Ucrania, volvió a defender como interlocutor al excanciller alemán Gerhard Schröder, porque "tiene una postura definida y el coraje de defenderla", cuando existen "pocos políticos en Europa con esas cualidades".

A su vez, aseguró que Moscú no se opone al futuro ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero sí a que ésta se convierta en un bloque militar. Y le pidió que deje de suministrar armamento y exija a Kiev que haga concesiones para lograr la paz con Rusia.

En el encuentro tuvo tiempo hasta de hablar de su futuro político. Aseguró que "aún" no piensa si se presentará a la reelección en 2030, algo que permite la Constitución tras una controvertida reforma aprobada en referéndum durante la pandemia del coronavirus (2020). "Efectivamente, la Constitución me permite presentarme a la reelección en 2030, pero me parece que es pronto para hablar de ello, muy pronto. No pienso en ello, Lo digo con total franqueza", dijo y añadió que "el país encara muchos problemas grandes y agudos. Hay que solucionarlos, sin pensar en ello, sino en el futuro de Rusia".

Según los sondeos, Putin, de 73 años, ha sufrido en los últimos tres meses la mayor caída de sus índices de popularidad desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, debido, entre otras cosas, a los cortes de internet, la contracción económica y el hartazgo con la contienda.